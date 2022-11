Las mejores ofertas Black Friday para tu cabello que no te quieres perder Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ofertas black friday cabello belleza Credit: Iona Studio/ iStock / Getty Images Plus Muchas marcas amplían los descuentos de Black Friday a toda la semana y desde ya puedes beneficiarte de ellos para probar nuevos productos o herramientas para cuidar tu cabello. ¡Hazte con nuestros favoritos a un precio reducido! Empezar galería Better Not Younger Ofertas black friday productos cabello belleza Credit: Cortesía Esta firma fundada por la venezolana Sonsoles Gonzalez está dirigida a mujeres maduras, porque el cabello cambia sus necesidades conforme envejece y ofrece un 20% de descuento en toda su web con el código BF2022. Uno de sus últimos lanzamientos es este suero que logra mayor densidad de cabello y un cuero cabelludo sano y rejuvenecido. Viene con un aplicador que masajea la cabeza mientras reparte el producto. Superpower Advanced Hair Densifying Scalp Serum & Gentle Scalp Massaging Applicator, de Better Not Younger. Antes $84, ahora $67,2 con el código BF2022. better-notyounger.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Coco & Eve Ofertas black friday productos cabello belleza Credit: Cortesía Con descuentos entre el 20 y el 50%, esta marca vegana ofrece muchos productos para el cuerpo, el cabello y el bronceado. Este set incluye un exfoliante para limpiar en profundidad el cuero cabelludo, una mascarilla nutritiva y un elixir que aporta brillo y suavidad. Ultimate Pamper Bundle, de Coco & Eve. Antes $96,80, ahora $62,92. cocoandeve.com 2 de 8 Ver Todo ghd Ofertas black friday productos cabello belleza Credit: Cortesía La prestigiosa firma de herramientas de calor para el pelo cuenta con descuentos de hasta el 30% en su web, excluyendo ciertos productos. Aprovecha sus jugosas ofertas, como en esta premiada plancha que puedes grabar y personalizar, y que cuida tu cabello mientas lo peina a la última. Platinum + Styler 1" Flat Iron, de ghd. Antes $279, ahora $209,25. ghdhair.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Colorproof Ofertas black friday productos cabello belleza Credit: Cortesía La marca especializada en cuidar el cabello teñido está ofreciendo a sus clientes un 40% de descuento solo este miércoles, y desde el jueves al domingo un 40% en su web. Una buena oportunidad para hacerte con completos sets como este destinado a darle más volumen a tu melena. Volume Set, de Colorproof. Antes $75, solo hoy $45. colorproof.com 4 de 8 Ver Todo Neuma Ofertas black friday productos cabello belleza Credit: Cortesía Solo hoy miércoles, benefíciate del 40% de descuento en toda su web que ofrece esta marca de belleza limpia enfocada en el cuidado para el cabello. Y desde mañana hasta el domingo, un 30% de descuento. Aprovecha y hazte con este set especial que incluye champú, suavizante y aceite humectantes. neuMoisture Holiday, de Neuma. Antes $66, solo hoy $39,60. neumabeauty.com 5 de 8 Ver Todo Alpine Provisions Ofertas black friday productos cabello belleza Credit: Cortesía Productos sostenibles y sin plásticos son los pilares de esta marca que ofrece entre el 20 y el 50% de descuento en sus variados productos que abarcan desde el cuidado bucal a champús o jabones. Con la venta de sus productos colaboran en con la beca escolar Colorado Outward Bound. Este champú con romero, menta y aloe viene en una botella de aluminio. Rosemary + Mint Shampoo, de Alpine Provisions. Antes $19, ahora $13,25. alpineprovisionsco.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kérastase Ofertas black friday productos cabello belleza Credit: Cortesía Desde el viernes puedes disfrutar de un 20% de descuento en la web de esta prestigiosa firma de cosméticos para el cabello y que vale la pena aprovechar. por ejemplo, en su icónico aceite nutriente. Es necesario el código BF22. L'Huile Original Hair Oil, de Kérastase. Antes $52, a partir del viernes $41,6. kerastase-usa.com 7 de 8 Ver Todo Flower Beauty Ofertas black friday productos cabello belleza Credit: Cortesía Atención a la oferta de esta marca de herramientas para el cabello. Desde el viernes hasta el lunes, si compras uno de sus productos tamaño normal puedes conseguir otro ¡por $1! Rizadores, secadoras, planchas o cepillos en los colores más divertidos. Cepillo-secador redondo Ceramic Hot Air Styling Brush, de Flower Beauty Tools. $69.99. flowerhairtools.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

