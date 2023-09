Ofertas de belleza de Labor Day Weekend que no puedes dejar escapar Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ofertas belleza Labor Day Weekend Credit: Tatiana Meteleva/ Getty Images Además de tener un lunes extra de descanso, que no está nada mal, muchas marcas ofrecen suculentos descuentos con motivo del Labor Day Weekend. No te pierdas nuestra selección ¡y aprovecha las mejores ofertas! Empezar galería Nakery Beauty Ofertas belleza Labor Day Weekend Credit: Cortesía Con divinos productos para la piel, esta marca ofrece un 30% de descuento en toda su web hasta el próximo martes 5 de septiembre con el código Celebrate. Aprovecha para hacerte con este bálsamo que deja la piel suave, hidratada y luminosa. SkinVitamin Pressed Body Oil Melt, en Love in Bloom, de Nakery Beauty, precio regular $40, con el código $28. nakerybeauty.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Perfumes Ralph Lauren Ofertas belleza Labor Day Weekend Credit: Cortesía Hasta el próximo lunes 4 de septiembre encontrarás un 25% de descuento en productos seleccionados de la tienda Amazon de perfumes Ralph Lauren, como este frasco de 100ml de Beyond Romance, una fragancia con notas de frambuesa, rosa y vainilla negra. Beyond Romance, de Ralph Lauren. Hasta el lunes $89.25. amazon.com 2 de 8 Ver Todo Elemis Ofertas belleza Labor Day Weekend Credit: Cortesía La icónica marca británica rebaja el 25% de toda su web, desde el 1 al 5 de septiembre con el código Laborday. No dudes en poner en tu carrito efectivos productos como este suero reafirmante formulado con con cuarzos y aceites. Pro-Collagen Quartz Lift Serum, de Elemis. Ahora $195, a partir de mañana $146 con el código Laborday. elemis.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Solawave Ofertas belleza Labor Day Weekend Credit: Cortesía Si necesitas algún gadget para el cuidado de tu piel, no dejes pasar la oportunidad porque hasta el día 5, en la web de esta marca especializada encontrarás un 30% de descuento con el código Poolside. Por ejemplo, en su máscara de terapia de luz, que suaviza las arrugas, previene los brotes y mejora la firmeza de la piel entre otras virtudes. Wrinkle & Bacteria Clearing Light Therapy Mask, de Solawave. precio habitual $399, con el código Poolside $279,30. solawave.co 4 de 8 Ver Todo Vacation Ofertas belleza Labor Day Weekend Credit: Cortesía En la web de esta marca de protectores solares de inspiración retro encontrarás un 20% de descuento en todos sus productos hasta el día 4, como este bloqueador de textura espumosa, favorito de celebridades como Kim Kardashian. SPF 30 Classic Whip Sunscreen Mousse, de Vacation. Precio regular $22, hasta el día 4, $17.60.vacation.inc 5 de 8 Ver Todo Rahua Ofertas belleza Labor Day Weekend Déjate deslumbrar con el poder de los ingredientes del Amazonas con los productos de esta marca cosmética que durante el fin de semana contará con un 15% de descuento en toda la web incluyendo su nuevo producto para rizos, una mantequilla que suaviza, hidrata, da forma, control y brillo a tus bucles a la vez que promueve su crecimiento saludable con biotina de base vegetal. Enchanted Island Vegan Curl Butter, de Rahua. Precio habitual $48, precio con descuento $40. rahua.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio MyKirei by KAO Ofertas belleza Labor Day Weekend Credit: Cortesía Del 1 al 14 de septiembre todos los productos de su web están al 50% de descuento. Jabones de manos, cremas y geles de cuerpo y cabello... Nos encanta este trío que incluye un gel de ducha hidrtatante, loción para el cuerpo en un envase reutilizable, y una recarga, con ingredientes botánicos inspirados por la cultura japonesa, como la peonía, y con menos plásticos en su packaging. Body Care Set Rice Water Infused, de MyKirei by KAO. Ahora $22.50. mykirei.com 7 de 8 Ver Todo Lavanila Ofertas belleza Labor Day Weekend Credit: Cortesía Si amas los perfumes naturales, tienes que conocer esta firma especializada en fragancias, desodorantes y productos para el cuerpo con ingredientes naturales porque hasta el día 4 ofrecen un 25% de descuento en toda la web con el código LAVLABOR23. Como este nuevo set que incluye un perfume, otro en roll-on perfecto para el bolso y una vela, todo con un suave aroma a vainilla. The Pure Vanilla Luxury Set, de Lavanila. Precio regular $88, con el código $66. lavanila.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

