Con estos ocho productos infalibles rematarás el verano glamorosa y radiante Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería kika bronzer tout Credit: Kika Rocha Presume tu belleza en las últimas semanas de la temporada estiva con maravillosos aliados para lograr una piel luminosa y un maquillaje básico pero elegante que te permitirá lucirte donde quiera que vayas además de prolongar el efecto "glow" de estos meses de sol y calor. Empezar galería Piel de diosa Ellaluz skin Credit: Kika Rocha Creado por Camila Coehlo, la sensual influencer de piel siempre dorada, este maravilloso producto da a tus piernas, brazos y escote un toque de sol y luminosidad inmediata. Se absorbe y seca rapidísimo y no mancha tu ropa. Ideal para esos looks veraniegos donde enseñas tu escote, tus brazos y piernas. Liquid bronzer with Camu Camu, de Elaluz. $32. Ulta.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Set viajero set Mary Kay Credit: Kika Rocha Limpiador, suero, bloqueador solar, crema de ojos y crema de noche, todos estos productos en un set ideal para viajar y mantener tu piel siempre protegida y radiante donde quiera que vayas. TimeWise Repair Volu-Firm The Go Set, de Mary Kay. $38.marykay.com 2 de 8 Ver Todo Spa en casa kika pina Credit: Kika Rocha Crea tu propio santuario de belleza en casa con sabor y aroma tropical de piña. Para que tu piel luzca sedosa y luminosa un buen exfoliante semanal es la mejor terapia para preservar tu bronceado al final del verano. ¡Y lo más bello de esta opción es su efectividad y su precio! Pineapple punch pamper pack, de Bella And Bear. $9.99. walmart.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Rostro perfecto kika base Neut Credit: Kika Rocha Para que la piel de tu rostro luzca uniforme y radiante necesitas una base ligera de buen cubrimiento y que además tenga factor de protección solar. Esta alternativa ha sido mi mejor compañera del verano y está disponible en una gra variedad de tonalidades para que encuentres la perfecta. Neutrogena Sensitive Skin Serum Foundation, de Neutrogena. $13.95. amazon.com 4 de 8 Ver Todo Tez bronceada CT bronzer Credit: Kika Rocha De textura cremosa y acabado de lujo, este nuevo bronceador que viene con su brochita de aplicación es una de las adquisiciones del verano que me acompañará más allá de la temporada para dar a la piel ese toque luminoso y saludable que siempre cae bien. Beautiful Skin Sun-Kissed Glow Bronzer, de Charlotte Tilbury. $56. charlottetilbury.com 5 de 8 Ver Todo Labios al natural kika lips Credit: Kika Rocha Un labial cremoso con efecto natural que realza tu boca y que se adapta a cualquier tono de piel para lucir r bien puesta a diario. Lipstick Le Nus by Color Riche en Nu Intense, de L'Oreal Paris. $6.62. amazon.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Perfume de lujo kika perfume Credit: Kika Rocha Una fragancia mágica y lujosa que captura la esencia del verano en la soñada Costa Azul francesa. Este perfume es un lujo que mereces darte y te hará sentir glamorosa cada vez que la uses sin importar en qué lugar del mundo te encuentres. Voyage au Paradis 56 Parfum Vaporisateur, de Krigler. $725. krigler.com 7 de 8 Ver Todo Pestañas de impacto smashbox rimmel Credit: Kika Rocha Me encanta esta fórmula vegana que da a las pestañas un volumen increíble en cualquier momento. Puedes aplicar capa sobre capa para un efecto aún más impactante. ¡Nunca falta en mi botiquin de viaje! Full Exposure Lash Volumizing Mascara, de Smashbox. $26. macys.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

