Tres productos nuevos que debes probar ya Si tienes manchas, uno de estos productos te fascinará Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El inicio de un nuevo año es siempre la oportunidad perfecta para empezar una nueva rutina, dejar atrás malos hábitos y hasta tratar nuevos productos. Y es que las ganas de hacer cosas nuevas y adquirir nuevas rutinas, está más palpable en los primeros meses del año. Además de recomendarles que traten una nueva rutina de ejercicios, también queremos sugerirles que traten estos nuevos productos de belleza que prometen maravillas. Para las cejas Image zoom Credit: Cortesía El nuevo producto de Anastasia Beverly Hills es una cera que sella las cejas y les da el efecto despeinado que está tan de moda. Lo puedes usar solo o debajo de cualquier producto que uses para darle color a las cejas. Lo mejor es que mantiene las cejas en su lugar y con el estilo que le des todo el día. El Brow Freeze cuesta $23 y lo encuentras en anastasiabeverlyhills.com Para las manchas Image zoom Credit: Cortesía La innovadora marca de belleza RéVive acaba de lanzar un nuevo humectante para la noche. La nueva Perfectif Night Even Skin Tone Cream tiene como ingrediente principal el retinol, el cual además de ayudar a combatir las arrugas, también es ideal para desaparecer las manchas de la piel. La marca es conocida por la increíble tecnología que usa en sus productos y por su efectividad. Perfectif Night Even Skin Tone Cream, de Révive cuesta $275 y la encuentras en reviveskincare.com Base de maquillaje Image zoom Credit: Cortesía La base líquida Infallible, de L’Oreal, es uno de los productos más vendidos de la marca y sin duda, uno de los más populares entre las amantes del maquillaje. Ahora la marca lanzó la misma base, pero en forma de polvos compactos. Tiene acabado mate y promete permanecer intacta hasta 24 horas. Infallible 24H Fresh Wear cuesta $14.99 y la encuentras ulta.com

