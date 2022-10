Los productos de maquillaje que no pueden faltarte este otoño para estar a la última Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Productos maquillaje otoño 2022 Credit: Westend61/ Getty Images Caen las hojas y toca renovar algunos de los productos de nuestro estuche de maquillaje para seguir las tendencias de la temporada. ¡Inspírate con nuestra selección! Empezar galería Mirada atrevida Productos maquillaje otoño 2022 Credit: Cortesía Déjate seducir por esta colorida colección inspirada en el icono de estilo Iris Apfel. Esta paleta combina tonos neutros en acabados brillante y mate, y una sombra que puedes usar en seco o húmedo para causar mayor impacto. Paleta More is More, Less is a Bore, de Ciaté London x Iris Apfel. $19. ciatelondon.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Besos de canela Productos maquillaje otoño 2022 Credit: Cortesía En otoño no puede faltar un labial en tonos cálidos como este que con extracto de corteza de magnolia y orquídea hidratará tus labios durante horas con un acabado mate y natural. Makeout Club Soft Blur Lipstick, en Rust, de Freck. $24. sephora.com 2 de 8 Ver Todo Manicura astral Productos maquillaje otoño 2022 Credit: Cortesía Nos encantan los tonos burdeos y violetas en sus variedades más intensas. Con la colección de signos del zodiaco de esta marca de pintauñas veganos y libres de ingredientes potencialmente peligrosos, podrás hacer honor a tu horóscopo o simplemente elegir el color que más te guste. Esmalte Saggitarius, de Lights Lacquer. $11. lightslacquer.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Rostro radiante Productos maquillaje otoño 2022 Credit: Cortesía Con esta base no necesitarás nada más para lucir tu mejor cara. Es BB y CC cream, corrector y base de gran cobertura infusionada con super-ingredientes que nutren y cuidan tu piel a la vez que disimulan sus imperfecciones. Base de maquillaje Skin On Skin BC Foundation, de Yensa. $42. yensa.com 4 de 8 Ver Todo Rubor práctico Productos maquillaje otoño 2022 Credit: Cortesía Versátil y fácil de aplicar y mezclar con el resto de productos que uses en tu rutina, este rubor en textura cremosa se transforma en polvo cuando toca tu piel y deja tus mejillas luminosas y aterciopeladas. Cheek Crayon Berry, de Merle Norman. $28. 50. merlenorman.com 5 de 8 Ver Todo Cejas on point Productos maquillaje otoño 2022 Credit: Cortesía Consigue un acabado profesional con este gel de cejas multifunción y unisex, que ayuda a esculpir, conseguir definición, controlar y dar forma a las cejas para obtener resultados inmediatos, duraderos e increíbles. Hi-Def Brow Gel, de Revitalash. $32. revitalash.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Diosa de luz Productos maquillaje otoño 2022 Credit: Cortesía Un trío de iluminadores, dos en polvo uno en crema, para lograr un tenue resplandor o un brillo cegador, a tu elección. Con ingredientes beneficiosos para la piel como el bakuchiol, este producto replica el reflejo de un espejo y se funde sobre la piel. Mirror Glaze Highlighting Trio, de Deck of Scarlet. $36. deckofscarlet.com 7 de 8 Ver Todo Ojos de gacela Productos maquillaje otoño 2022 Credit: Cortesía Ningún look de maquillaje está perfecto sin unas pestañas abundantes. Con este rímel las mantendrás libres de grumos y a su máximo volumen durante horas. Su fórmula ligera infusionada con aceite de cáñamo, y su innovador cepillo, elevan y aportan volumen de la raíz a la punta. So Fierce! Eyes Wide Open, de Revlon. $8.56. walmart.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

