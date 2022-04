Celebra el Día Nacional de la Vitamina C con estos nuevos y eficaces productos de belleza Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Dia nacional vitamina C Credit: PeopleImages/ Getty Images El 4 de abril se celebra el Día Nacional de la Vitamina C. Descubrimos los últimos lanzamientos repletos de este potente antioxidante con múltiples beneficios para tu piel. Empezar galería Piel renovada Dia nacional vitamina C Credit: Cortesía Formulado con ciruela kakadu, una fuente natural de vitamina C, y bromelina, una encima que se encuentra en algunas plantas y ayuda a eliminar impurezas y revelar un rostro más parejo y radiante. Jelly Exfoliator, de Sukin. $12.99. sukinnaturals.com 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Acción detox Dia nacional vitamina C Credit: Cortesía Puedes usar este tónico a diario, mañana y noche, para eliminar las células muertas, mantener la piel hidratada y mejorar su textura. Todo gracias a sus ácidos AHA, niacinamida, extracto de manzana, aloe y ácido hialurónico. Detox Tonic, de Skin Proud. $12.97. walmart.com 2 de 10 Ver Todo Última generación Dia nacional vitamina C Credit: Cortesía Reduce las arrugas, las rojeces y mejora la elasticidad y firmeza del rostro con este suero con un nuevo complejo de vitamina C y ácido tánico que fortalece el ecosistema de la propia piel. Tannic Serum, de Alphascience. $115. alphascience.com 3 de 10 Ver Todo Anuncio Milagro untuoso Dia nacional vitamina C Credit: Cortesía Rica en vitamina C de origen botánico, esta mascarilla promete hidratar en profundidad, devolverle la elasticidad a tu rostro, reducir las arrugas y aportar luminosidad ¡en tan solo 10 minutos! Australian Emu Apple Super Bounce Mask, de Sand & Sky. $61.90. sandandsky.com 4 de 10 Ver Todo Fórmula mágica Dia nacional vitamina C Credit: Cortesía Uno de los best-sellers de la marca que transforma el rostro gracias a la combinación de ingredientes naturales como aceite de rosa mosqueta y camelia, manteca de karité o aloe vera con ácido hialurónico y vitaminas C y E. La piel se ve luminosa, jugosa y rellena en segundos. Charlotte's Magic Cream, de Charlotte Tilbury. $100 por 50ml. charlottetilbury.com 5 de 10 Ver Todo Mirada despierta Dia nacional vitamina C Credit: Cortesía Con colágeno, vitamina C y un péptido patentado que suaviza, revive y protege la delicada zona del ojo y consigue darle un aire más despierto a tu mirada. Bright Idea Eye Cream, de Bliss. $24. blissworld.com 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Multitarea Dia nacional vitamina C Credit: Cortesía Consiente tu piel con este gel limpiador que funge también como tónico y desmaquillante rico en ciruela kakadu, uno de los frutos con mayor concentración de vitamina C, y que dejará tu piel rejuvenecida y radiante. Kakadu C Brightening Daily Cleanser, Toner & Make-up Remover, de DERMAdoctor. $38. dermadoctor.com 7 de 10 Ver Todo Cóctel frutal Dia nacional vitamina C Credit: Cortesía Además de divertida, esta mascarilla de hidrogel reacciona con el calor corporal y se funde sobre la piel peritiéndole absorber su mezcla de vitamina C, cica y colágeno vegano. Una bomba de hidratación que refresca y da brillo. Chsin' Rainbows, de Holler And Glow. $4.89. target.com 8 de 10 Ver Todo Defensa universal Dia nacional vitamina C Credit: Cortesía Este suero en textura gel con propiedades antioxidantes actúa sobre el cuero cabelludo desequilibrado y lo hidrata, refresca y revitaliza. Perfecto para pieles sensibles o secas que sufren este problema también en su cabeza. Potentialiste Hair & Scalp Serum, de Kérastase. $53. kerastase-usa.com 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Protección deliciosa Dia nacional vitamina C Credit: Cortesía Los suplementos alimenticios nos permiten darle a nuestro cuerpo un cuidado extra, como estas sabrosas gominolas formuladas con vitamina D, C y bayas de saúco que refuerzan tu sistema inmune. Immunity Gummies, de Alanui. $4.99. alaninu.com 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

