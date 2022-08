Perfumes de verano: nuevas esencias que mantendrán vivos tus mejores recuerdos estivales Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería perfumes verano 2022 Credit: Elena Enea / EyeEm Sabemos que el olfato y la memoria están íntimamente relacionados así que ¿por qué no rememorar los hermosos días bajo el sol del verano? Las notas de estos perfumes te transportarán a tu lugar deseado en solo segundos. Empezar galería Diversión bajo el sol perfumes verano 2022 Credit: Cortesía El nuevo miembro de la familia Idôle es esta fragancia con notas de rosa, vainilla Bourbon y ¡palomitas! Una reinvención de los aromas dulces y florales que no te dejará indiferente. Idôle L'Eau de Parfum Nectar, de Lancôme. $135 el frasco de 100ml. lancome-usa.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Frescor frutal perfumes verano 2022 Credit: Cortesía Siéntete como en mitad de un campo al atardecer con este perfume de pera madura envueltas en un ramo de fresias blancas. Un aroma delicado matizado con notas de pachulí, madera y ámbar. English Pear & Freesia Cologne, de Jo Malone. $110 el frasco de 50ml. jomalone.com 2 de 8 Ver Todo Talismán olfativo perfumes verano 2022 Credit: Cortesía En forma de bola de cristal coronada con una amatista, este frasco contiene un perfume vibrante con notas de jazmín, vainilla e hinojo. Un lujo aromático que manifiesta el poder de la mujer de escribir su propio destino y potenciar su espiritualidad. Good Fortune, de Viktor & Rolf. $168 la botella de 90ml. viktor-rolf.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Lujo para los sentidos perfumes verano 2022 Credit: Cortesía Dentro de su colección Biblioteca, encontramos este lujoso perfume con ingredientes como la rosa de Damasco, incienso, mirra, cedro y notas de tinta negra. Inspirada en el misterio del Rosebud de Orson Welles, la fragancia se presenta en una hermosa caja. Opus XII Rose Incense, de Amouage. $360. amouage.com 4 de 8 Ver Todo Seducción mitológica perfumes verano 2022 Credit: Cortesía Inspirada en la ninfa Calypso, esta fragancia exuda romance, seducción y poder con notas de geranio, mandarina, corazón de rosa e iris y una base de pachuli, ámbar y ante. Calypso, de Robert Piguet. $165. neimanmarcus.com 5 de 8 Ver Todo Velo aromático perfumes verano 2022 Credit: Cortesía Un aceite seco y perfumado que se siente como la seda en la piel y no te pesará en los días de calor. Con notas de no solo te deja un ligero aroma, sino que también ilumina y nutre. tulipán rosa, orquídea y manzana verde. Olio Sublime Profumato Giulietta, de Tocca. $54. tocca.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Dulce tentación perfumes verano 2022 Credit: Cortesía Con un coqueto frasco en forma de pintalabios, este perfume mezcla notas de chocolate con avellanas, mandarina fresca y jazmín. Un cóctel dulce, fuerte y sofisticado al mismo tiempo que promueve el amor por una misma. Yes, I Am Delicious, de Cacharel. $57. 1.7oz. macys.com 7 de 8 Ver Todo Esencia RiRi perfumes verano 2022 Credit: Cortesía La fórmula creada para la propia Rihanna es a la vez compleja, real, vibrante, picante y dulce. Con notas de magnolia, mandarina, almizcle y rosas de Bulgaria y toques de vainilla, coco, geranio y pachuli, es una fragancia única e inolvidable, como la artista. Eau de Parfum, Fenty. $140. fentybeauty.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

