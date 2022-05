Día Nacional del Bloqueador Solar: los nuevos protectores hacen mucho más por tu piel que protegerla del sol Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Nuevos bloqueadores solares cuidado piel Credit: Jamie Grill/ Getty Images Gracias a sus fórmulas repletas de ingredientes beneficiosos, los bloqueadores se han convertido en un paso imprescindible de tu rutina de belleza que cumplen otras funciones además de protegerte del daño solar. Empezar galería Poder corrector Nuevos bloqueadores solares cuidado piel Credit: Cortesía Los antioxidantes y la niacinamida de su fórmula combaten y corrigen los daños producidos por el sol, el tono desparejo y líneas de expresión para obtener un rostro más uniforme, suave y de apariencia saludable. Además, cuenta con factor de protección 70. Anthelios 70 UV Correct, de La Roche-Posay. $34.99. laroche-posay.us 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Acabado luminoso Nuevos bloqueadores solares cuidado piel Credit: Cortesía Con factor de protección 30, este bloqueador con color se ajusta a tu tono de piel sea cual sea, gracias a su tecnología ChromaTint, dándote al instante un acabado natural, luminoso y perfecto. Sheer SPF 30 Mineral Tinted, de Vivier. $52. vivierskin.ca 2 de 10 Ver Todo Efecto lifting Nuevos bloqueadores solares cuidado piel Credit: Cortesía Una hidratante con protección que pueden usar hasta las pieles más sensibles. Su fórmula con ácido hialurónico, vitamina B3, y sangre de dragón, entre otros componentes, hidrata, tersa la piel, ilumina y suaviza. Dragon's Blood Hyaluronic Moisturizer SPF15, de Rodial. $72. rodial.com 3 de 10 Ver Todo Anuncio Textura impecable Nuevos bloqueadores solares cuidado piel Credit: Cortesía Una poderosa mezcla de antioxidantes que junto al ácido hialurónico y el factor 50, protegen tu rostro de los rayos UVA/UVB así como de los radicales libres. Gracias a la niacinamida y el ácido láctico, refina la textura de la piel. Tinted Face Sunscreen SPF 50+, de Replenix. $31.50. amazon.com 4 de 10 Ver Todo Escudo total Nuevos bloqueadores solares cuidado piel Credit: Cortesía Si no te gustan las texturas pesadas, este bloqueador factor 50 es líquido y se extiende como la seda sobre el rostro, haciéndolo perfecto para el día a día. Te protegerá del sol, la luz azul, los infrarrojos y la polución a la vez que promueve la luminosidad. Liquid Sun Shield, de Dr. Brandt. $65. drbrandtskincare.com 5 de 10 Ver Todo Suero vitaminado Nuevos bloqueadores solares cuidado piel Credit: Cortesía Presume de piel con este suero que además de protegerte del sol y otros agresores externos, como la polución y lo sradicales libres, hidrata, ilumina y reduce las manchas gracias a sus multivitaminas y extractos botánicos. Tulip Dew Vitamins & Minerals Sunscreen serum, de Bloomeffects. $65. bloomeffects.com 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ultra ligero Nuevos bloqueadores solares cuidado piel Credit: Cortesía Que no te engañe su textura fluida, casi transparente que se absorbe con rapidez, pues contiene una potente mezcla de antioxidantes naturales, ácido algurónico y otros ingredientes antienvejecimiento que protegen tu piel del sol y otros agresores. Sublime Defense Ultra Lightweight UV Defense Fluid SPF 50, de Algenist. $28. algenist.com 7 de 10 Ver Todo Bruma fijadora Nuevos bloqueadores solares cuidado piel Credit: Cortesía Una bruma ligera que además de protegerte del sol y mantener tu piel calmada e hidratada gracias a su complejo con té verde, aloe vera, sirve para fijar el maquillaje. SPF 30 Set + Protect Micro Mist Sunscreen, de Soleil Toujours. $38. anthropologie.com 8 de 10 Ver Todo Para bebés Nuevos bloqueadores solares cuidado piel Credit: Cortesía Mima y protege su piel con esta loción mineral formulada con óxido de zinc e hidratante escualano, que mantiene el equilibrio de la piel de los más pequeños, e infusionado con aceites de caléndula, oliva y aguacate. Mineral SPF 50 Baby Sunscreen Face & Body Lotion, de Baby BAre Republic. $14.99. gobareoutside.com 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Vida activa Nuevos bloqueadores solares cuidado piel Credit: Cortesía Resiste al agua y al sudor así que es perfecto para tu próxima aventura al aire libre. Además, está enriquecido con antioxidantes y botánicos nutrientes que dejan tu piel suave, hidratada y no pegajosa ni con restos blancos. Libre de químicos, sus ingredientes y empaques cuidan del planeta. Active Mineral Sunscreen Spray, de Blue Lizard. $19.95. bluelizardsunscreen.com 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Día Nacional del Bloqueador Solar: los nuevos protectores hacen mucho más por tu piel que protegerla del sol

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.