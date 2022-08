La fórmula de este champú protegerá tu cabello como nunca antes ¿Sabes qué son los péptidos y para qué sirven? Aquí te explicamos por qué este nuevo producto es una sensación en TikTok y uno de los favoritos de celebridades como Rihanna, Selena Gómez, Pete Davison y Hailey Bieber. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de lanzar la mascarilla capilar de reparación molecular y sin enjuague K18, ahora la marca introduce dos nuevos champús en su línea de productos: uno para uso diario y otro desintoxicante para usar máximo 2 veces a la semana. Es de conocimiento público que para lograr tener un cabello saludable se debe empezar por la limpieza debido a que un cuero cabelludo sin acumulación de producto o cebo puede absorber mejor los nutrientes de los tratamientos como los péptidos, pero ¿qué son y cómo funcionan? Los péptidos limpian profundamente el cabello y el cuero cabelludo, ayudan a eliminar la suciedad, grasa y el exceso de acumulación de aceites, siliconas o agentes acondicionadores pesados ​​en el cabello. Lavado de cabello Credit: Getty Images / Edwin Tan "El péptido biomimético K18 viaja a las capas más internas del cabello reconectando las cadenas polipeptídicas rotas [responsables de la fuerza y ​​elasticidad del cabello] reparando el cabello de adentro hacia afuera. Debido a la biomimética nuestro cabello reconoce el péptido K18 como natural. ¿Qué significa eso para nosotros? El péptido K18 es una solución fortificante duradera que no se elimina con agua o champú", explicó la estilista y educadora Claudia Franco. PEPTIDE PREP™ detox shampoo Credit: Cortesía PEPTIDE PREP™ detox shampoo Este es un champú aclarador que limpia profundamente el cabello, que no daña el color y cuyos ingredientes están inspirados en el cuidado de la piel más una microdosis con el péptido para nutrir el cabello mientras elimina la acumulación de sucio, aceites o productos en el cráneo. Se recomienda usar 1-2 veces a la semana. PEPTIDE PREP™ pH maintenance shampoo Credit: Cortesía PEPTIDE PREP™ pH maintenance shampoo Este es un champú limpiador y suavizante microdosificador con el péptido, tiene un pH optimizado para limpiar con frecuencia sin alterar los niveles óptimos de pH del cabello y el cuero cabelludo, además es excelente para proteger la humedad del cabello. Se recomienda para el uso diario.

