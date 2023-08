El nuevo tatuaje de Joe Manganiello, ¿es una indirecta a Sofía Vergara? ¡Mira lo que significa! El guapísimo actor presumió un inmenso dibujo en su antebrazo con unas palabras en armenio. Te decimos lo que significan. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Joe Manganiello y Sofia Vergara Credit: Photo by Robert Smith/Patrick McMullan via Getty Images | Instagram Ruben Malayan Tras una separación vienen cambios y Joe Manganiello no perdió tiempo para plasmar en su piel un mensaje que marcaría el inicio de una nueva etapa de su vida como soltero tras su divorcio de Sofía Vergara después de 7 años de relación. Fue a través de las redes sociales del artista Ruben Malayan en la que el guapísimo actor presumió un gigantesco dibujo en uno de sus antebrazos hecho con una tipografía tribal y con la palabra 'Ángel' en armenio. "Mi último trabajo, hasta ahora el de mayor escala, րրַֿ֥֡֯ (Ángel) para @joemangananiello, ¡quien estoy seguro lo lucirá con orgullo!", escribió Malayan en su cuenta de Instagram junto a la foto de la estrella de la televisión junto a su perrita chihuahua Bubbles que cumplió 10 años el pasado mes de julio . Sin dudas esta palabra le cae como anillo al dedo a la mascota, quien es la mejor amiga de Manganiello y una de las razones por las que la pareja estuvo en desacuerdo al momento de firmar el divorcio. "Ni en un millón de años Joe se separaría de su perro Bubbles y Sofía es muy consciente de ello. Joe dijo que Sofía fue amable al permitirle quedarse con Bubbles después de su ruptura", contó una fuente cercana al actor a DailyMail. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ninguno de los dos está amargado o busca venganza, y Sofía ama a Bubbles y quiere que ella sea feliz, y es precisamente por eso que le deja a Joe tener la custodia", agregó.

