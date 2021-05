Apple lanza una nueva correa de reloj en honor a la comunidad LGBTQ+ La banda ya está disponible en apple.com y el próximo 27 de mayo lo podrás adquirir en las tiendas de la marca. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hoy 17 de mayo se conmemora el Día internacional en contra de la homofobia, transfobia y la bifobia, y para seguir creando conciencia y celebrar a la comunidad LGTBQ, Apple acaba de lanzar el Apple Watch Pride Edition, una nueva y llamativa banda de reloj que tiene los colores que representan a dicha comunidad, al igual que otros colores que han sido igual de importantes a través de la historia de la comunidad LGBTQ, y que son más inclusivos. "Incluso antes de los eventos en Stonewall Inn [en 1969] trajo el movimiento LGBTW+, activistas negros, mulatos y transgénero, eran líderes en la marca para la igualdad", le dijo Tim Cool, CEO de Apple, a People. "En muchos frentes, Apple apoya el trabajo por la igualdad para las comunidades con diversidad. Queremos proveer cada oportunidad para celebrar y honrar la historia durante la temporada Pride". Además de los colores tradicionales del arcoíris, la banda tiene los colores negro y marrón, que representan a las comunidades negra y latinas. Estos dos colores también representan a laos que han muerto a causa del VIH/SIDA. Además, los colores azul pastel, rosado y blanco, también fueron incluidos en el diseño, para representar a los transgénero y a las personas que no se identifican con ningún género. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Apple watch Credit: Cortesía de Apple Dominique Morgan, an artist, activist and GLSEN board member Credit: Cortesía de Apple Apple watch Credit: Cortesía de Apple La nueva correa multicolor cuesta $99, vienen en dos tamaños y la puedes obtener desde hoy en apple.com. La cara animada del reloj está disponible en dicha página de manera gratuita. El diseño llegará a las tiendas Apple el próximo 27 de mayo.

