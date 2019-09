El producto definitivo para acabar con este problema íntimo que afecta a muchas Si te depilas con láser, cera o cuchilla esto te interesa... By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Aunque te hayas decidido por la depilación láser, o si te sigues depilando con cera o cuchilla, es muy probable que te enfrentes al problema del vello encarnado que, si no tienes cuidado, puede llegar a complicarse. Hablamos con los creadores de lo último de Oui Shave, una nueva mascarilla que previene su aparición, sobre este problema íntimo que afecta a muchas. ¿Qué causa la aparición del vello encarnado? Antes de desarrollar un producto hablamos con los consumidores y nos dimos cuenta de que el vello encarnado en las ingles es la cruz de muchas mujeres, independientemente de la forma de eliminar el vello que usen. Por eso creamos una mascarilla con un formato fácil y divertido y una fórmula que va directamente a la raíz de una de las principales causas de su aparición que es la hidratación. Image zoom Getty images ¿Cuáles son sus ingredientes principales? El primer ingrediente es biocelulosa de grado médico, un material hidrolipídico, es decir, que atrae y mantiene la hidratación. La fórmula incluye niacinamida, que ayuda a calmar rojeces, piel irritada o quemada a la vez que ayuda a reducir el tono irregular que provoca el afeitado o depilación con cera. También tiene hamammelis, que reduce la inflamación, y extracto de miel, que aporta hidratación. Además es biodegradable, se elimina en 6 semanas después de su uso. Image zoom Cortesía de la marca ¿Y un buen consejo para sacarle el máximo partido a esta mascarilla? Sugerimos aplicarla después de una ducha o un baño, cuando la piel absorbe mejor los ingredientes, pero también puedes usarla justo después de la cera, de afeitarte o del láser para ayudar a calmar la piel. También recomendamos que no tires que el suero extra, aprovéchalo masacrando el sobrante en las axilas, las piernas o allí donde te suelan aparecer poros obstruidos. El pack de 5 mascarillas está Oui Shave Deep V Bikini Mask está disponible por $38 en ouishave.com Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image El producto definitivo para acabar con este problema íntimo que afecta a muchas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.