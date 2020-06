Mira lo juvenil y fabulosa que luce Rashel Díaz con su nuevo corte de pelo

Sabemos que para las famosas es muy fácil cambiar de imagen, ya sea cortándose el pelo o cambiándolo de color, y esto lo hacen muy frecuentemente. Ahora bien, desde que todos fuimos puestos en cuarentena, se nos ha complicado todo, desde arreglarnos las uñas, depilarnos, ir al spa y cortarnos o pintarnos el cabello. La verdad es que, si hasta las cosas más simples se han complicado, cambiar por completo de look suena casi a misión imposible para muchas, pero no para Rashel Díaz, quien desde que abrieron los salones en la ciudad de Miami, lo primero que hizo fue irse a cambiar de look.

La presentadora cubanoamericana se puso en manos de Gabriel Samra, su estilista de cabecera, para que la ayudara a deshacerse de su melena actual y la dejara como nueva con un moderno y envidiable corte bob.

“Vine a cambiarme de look y vine acá dónde mi querido Gabriel Samra. Ustedes saben que yo les había anunciado que ya peligraba mi look que tenía, porque me parece que llevo demasiado tiempo y a mi me entra una picazón, cierta picazón que me entra cuando me quedo con el mismo look por mucho tiempo”, contó la presentadora en un video que publicó el estilista en su cuenta de Instagram. “Ya mi pelo real me ha crecido muchísimo. Me voy a quitar las extensiones. Ese es el primer paso. Después, aquellas manos mágicas, me van a hacer el look que he querido por mucho tiempo”.

Hablamos con Díaz, quien nos confesó que esta es la primera vez en muchísimo tiempo que lleva su pelo sin extensiones y todo gracias a que ha estado muy enfocada en cuidarlo y fortalecerlo. Eso sí, tal y como se puede apreciar en el video, la presentadora no pudo ocultar los nervios al ver que le estaban cortando una buena cantidad. Por suerte, quedó fascinada con el resultado.

“La verdad estaba ya desesperada por un cambio. Llevaba pensando en esto hace aproximadamente seis meses y no acababa de decidirme, por una u otra razón”, nos contó en exclusiva la querida presentadora de Un nuevo día (Telemundo). “Me gusta cambiar, me gusta ser atrevida y ya tenía mucho tiempo con los pelos largos. Siempre me ha encantado este corte, el bob. Es uno de los cortos que repito. Varias veces me lo he hecho. Unas veces más largo, otras veces más corto. Lo amo. Me gusta mucho. Me parece que tiene personalidad, va con mi cara. Estoy feliz. La verdad estoy muy contenta y complacida”.

Image zoom Cortesía

Image zoom Cortesía

Sobretodo, está muy complacida porque ahora se puede secar el cabello prácticamente en diez minutos y eso, por su puesto que cualquiera lo agradece. Además, tenemos que admitir que luce increíblemente chic con su nuevo look.