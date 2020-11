Close

Nuevo look, nuevo estilo, nueva actitud: ¡Rashel Díaz se reinventa! La conductora y empresaria ha dado un giro de 180 grados a su vida desde su salida de Un nuevo día. Con más tiempo para sí misma, se cuida, se mima y se quiere aún más si cabe y el resultado ¡salta a la vista! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Quién la ha visto y quién la ve! Rashel Díaz parece otra, y no solo en lo físico, sino también en lo personal. Siempre ha sido una mujer fuerte, bella y de armas tomar, pero ahora, con las riendas de su vida más sujetas y seguras, la conductora se muestra más feliz, completa y entusiasmada que nunca. Acostumbrada a unos horarios matadores durante su etapa en Un nuevo día, la también empresaria por fin tiene tiempo de calidad para ella, una inversión que ha hecho en sí misma y cuyos resultados son espectaculares. En estos días compartía una nueva imagen, mucho más fresca y juvenil. Se cortaba la melena y se la aclaraba, añadiendo espontaneidad y luz a su bello rostro. Una carita que no ha dejado de sonreír gracias a la ilusión que le generan los proyectos que se trae entre manos. Desde su línea de accesorios y su colaboración con Monat, hasta su blog, su programa Entre nos y los posts sobre temas de gran utilidad que comparte en sus diferentes plataformas virtuales. Todos ellos un éxito, por cierto. Si a todo eso le sumas la inmensa fe en Dios y sus actos solidarios para ayudar al prójimo en eventos y campañas especiales, estamos ante una Rashel que por fin está viendo cumplidos los sueños que tanto añoraba. Y todo ello de la mano de su mejor socio, su esposo Carlos García, otro gran emprendedor con quien comparte proyectos y visualiza posibilidades infinitas de negocio. Ambos, además de contar sus secretos más divertidos como pareja, también motivan y empujan a otras personas y parejas a aspirar a tener todo aquello que deseen. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rashel no para ni quiere hacerlo. Aunque por ahora no está en la tele, su imagen tiene mucha más proyección que nunca. Con casi un millón y medio de seguidores en Instagram y otras cifras de altura en el resto de sus perfiles en redes, esta amante del flamenquito y los animales avisa que llegan más cosas. Un claro ejemplo de que una mala noticia puede ser la puerta a algo mucho mejor. ¡Felicidades Rashel!

