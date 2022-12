El nuevo look de Michelle Obama Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Michelle Obama, nuevo look, estilo Credit: Derek White/Getty Images for ABA A sus 58 años, la exprimera dama ha lucido más joven que nunca durante la gira de su nuevo libro. ¡Aquí las fotos! Empezar galería Momento denim Michelle Obama, nuevo look, estilo Credit: Tasos Katopodis/Getty Images for Live Nation Con la ayuda de Meredith Koop, su estilista desde el 2010, Michelle Obama ha logrado revitalizar su estilo con looks que nunca nos hubiéramos imaginado verla vistiendo durante su tiempo en la Casa Blanca, como este conjunto de denim de la marca GANNI. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Cabello cool Michelle Obama, nuevo look, estilo Credit: Derek White/Getty Images for ABA Su peluquera, Njeri Radway, también ha sido esencial en el cambio, creando recogidos como este estilo juvenil que vimos en una de sus charlas para promocionar su nuevo libro, The Light We Carry. Vistió un look de cuero creado por Palmer Harding. 2 de 7 Ver Todo Todo blanco Michelle Obama, nuevo look, estilo Credit: IG/Meredith Koop Nos encantó este atuendo monocromático de Balmain que combina una prenda clásica como un blazer con pantalones anchos y zapatillas casuales. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Azul celeste Michelle Obama, nuevo look, estilo Credit: IG/Meredith Koop Este pantsuit de Valentino adornado con una flor le quedó de maravilla a la autora, especialmente con su trenza larga y elegante. 4 de 7 Ver Todo Toque terciopelo Michelle Obama, nuevo look, estilo Credit: IG/Meredith Koop Soltó su melena para lucir este conjunto azul marino de Balmain complementado por una camiseta gráfica de Diana Ross. 5 de 7 Ver Todo Conjunto moderno Michelle Obama, nuevo look, estilo Credit: IG/Meredith Koop Presumió un enterizo rojo vino con detalles blancos confeccionado por Stella McCartney con botas de Stuart Weitzman y argollas plateadas. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Al rojo vivo Michelle Obama, nuevo look, estilo Credit: IG/Meredith Koop Como una veinteañera lució con un recogido coqueto, una túnica larga y pantalones rojos de Versace. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

