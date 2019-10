9 modelos dominicanas hacen historia durante la Semana de la moda de París Es la primera vez que nueve modelos dominicanas desfilan para la prestigiosa casa de moda. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde hace ya unos años el nombre de República Dominicana ya no solamente se asocia al merengue, las hermosas playas o la gente cálida con mucho sabor, sino también a algunas de las mujeres más hermosas del mundo. Todo gracias a las modelos dominicanas que se han convertido en las estrellas del mundo de la moda internacional. Jóvenes como Lineisy Montero y Hiandra Martínez, entre otras, se han posicionado en un puesto privilegiado en el mundo de la alta costura y quienes este domingo hicieron historia durante la importante Semana de la moda de París. Ya son muchos los diseñadores que han presentado su colección primavera/verano durante la importante semana, entre ellos la prestigiosa casa de moda Valentino, con Pierpaolo Piccioli como director creativo, quien presentó una colección cargada de colores vibrantes, vuelos, plumas y piezas con mucho movimiento. Pero además de la increíble colección, lo que más nos impactó fue la gran presencia de modelos latinas en la pasarela. Fueron nueve las modelos dominicanas las elegidas para formar parte del importante desfile. Lineisy Montero, Hiandra Martínez, Jennifer Concepción, Melanie Pérez, Kimberly Gilbert, Martha Almanzar, Yorgelis Marte, Licett Morillo y Sculy Mejía, engalanaron la pasarela con su exótica belleza e imponente caminar, haciendo historia. En total fueron nueve las modelos de la isla caribeña que participaron en dicha presentación, y quienes sin si quiera planearlo hicieron historia. Las jóvenes, todas provenientes de familias humildes de la República Dominicana, han estado participando en los desfiles de los artistas más prestigiosos que han presentado sus colecciones tanto durante la Semana de la moda de París, como en la de Nueva York y Milán. Sin duda, estas bellezas dominicanas se han convertido en las favoritas de los diseñadores. ¡Bravo chicas! Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image 9 modelos dominicanas hacen historia durante la Semana de la moda de París

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.