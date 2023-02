¿Amas los perfumes? Déjate seducir por estas nuevas fragancias perfectas para San Valentín Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Perfumes San Valentín 2023 Credit: Cortesía de las marcas Los perfumes son un regalo clásico y con el que seguro aciertas en el día de los enamorados, pero además con sus notas florales, frutales y amaderadas se convierten en armas de seducción. Deleita tu olfato con estas nuevas esencias. Empezar galería Chic y juvenil Perfumes San Valentín 2023 Credit: Cortesía Ya solo por su frasco ¡vale la pena comprarlo! Y ahora que el diseñador acaba de fallecer se ha convertido en mítica al instante. La botella vestida con el famoso traje metálico de la firma francesa tiene referencias a varias de sus piezas icónicas. El perfume, floral y alegre, está hecho en la región de Grasse, Francia, con notas de bergamota, jazmín y vainilla. Fame Eau de Parfum, de Paco Rabanne. $132. sephora.com 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio El más deseado Perfumes San Valentín 2023 Credit: Cortesía Después de agotarse en muy poco tiempo, ha vuelto el perfume creado por Rihanna con notas de magnolia, almizcle, mandarina y rosa búlgara. Fenty Eau de Perfum, de Fenty Beauty. $140. sephora.com 2 de 10 Ver Todo Recuerdos embotellados Perfumes San Valentín 2023 Credit: Cortesía La línea Replica reproduce esencias familiares y trata de captar en sus perfumes momentos y lugares concretos. Ésta, bautizada como "en una cita", tiene notas de grosella negra, rosas y pachulí, y te transporta a un atardecer bebiendo vino en la Provenza francesa, donde el aroma de las uvas maduras se mezcla con las rosas frescas. Replica On a Date Eau de Toilette, de Maison Margiela. $160. maisonmargiela.com 3 de 10 Ver Todo Anuncio Esencia salvaje Perfumes San Valentín 2023 Credit: Cortesía Utilizada por los chamanes desde tiempos de los Incas, la madera de palo santo se considera sagrada en el Amazonas. Este perfume en aceite te cautivará con sus notas cítricas, dulce y amaderadas. Palo Santo Oil Perfume, de Rahua. $32. rahua.com 4 de 10 Ver Todo Fórmula equilibrada Perfumes San Valentín 2023 Credit: Cortesía Este perfume limpio y vegano contiene notas de bergamota, espresso y madera de cedro. Un equilibrio perfecto entre la frescura de lo cítrico y herbal con el toque cálido y reconfortante del café Coffee Cloud Eau de Parfum, de Good Chemistry. $28.99.good-chemistry.com 5 de 10 Ver Todo Coquetería floral Perfumes San Valentín 2023 Credit: Cortesía Más ligera que la versión en perfume, esta agua de colonia con notas florales y frutales te levantará el ánimo te llenará de alegría. Perfect Eau de Toilette, de Marc Jacobs. $128. sephora.com 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Inpiración exótica Perfumes San Valentín 2023 Credit: Cortesía Sus notas de coco cremoso, flor de tiaré ropical y almizcle salado te transportarán a las playas de Balie y su combinación con lujoso aceite de baobab, hará que permanezca en tu piel durante horas. Perfume en aceite Balinese Coconut, de Nest. $98. nestnewyork.com 7 de 10 Ver Todo Emoción anticipada Perfumes San Valentín 2023 Credit: Cortesía Esta fragancia pretende capturar los nervios y la emoción previos a una noche llena de aventuras y posibilidades. Una esencia sexy con matices de café y jazmín intoxicante. Midnight Cafe Eau de Parfum, de Fine'ry, $27.99.target.com 8 de 10 Ver Todo Romance en París Perfumes San Valentín 2023 Credit: Cortesía Despierta tus sentidos con esta fragancia unisex inspirada por la capital francesa, sinónimo de misterio, sensualidad y elegancia, con notas de bergamota, almizcle y madera. The Eighth, de Ash by Ashley Benson. $80. ashbyashleybenson.com 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lujo artístico Perfumes San Valentín 2023 Este perfume está inspirado por El sueño de una noche de verano de Shakespeare y contiene más de 200 ingredientes que se activan durante el día reaccionando a la piel de quien la lleva, por lo que proporciona una experiencia única gracias a su exclusivo proceso alquímico. Con notas de intensas flores blancas, cítricas y cálidas en la base. Jump Up and Kiss Me, en Ecstatic, de Clive Christian. $550. clivechristian.com 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

