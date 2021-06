Nuevas alternativas para rejuvenecer el contorno del ojo Estos son los productos más innovadores que transformarán tu rutina de belleza Por Laura Acosta Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Para muchas mujeres, el contorno del ojo es una de las áreas del rostro que les causa más estrés. La piel delicada de esta zona es de las primeras en enseñar signos de envejecimiento y cansancio. Por suerte, surgen nuevos avances en el mundo de las cosmética que prometen mejorar los efectos del paso del tiempo y la apariencia del contorno del ojo. Con tantos hidratadores en el mercado, encontrar la crema ideal no es tan fácil. Aquí te tenemos unas opciones infalibles que usan los ingredientes más innovadores. Estée Lauder acaba de lanzar un hidratador especialmente diseñado para fortalecer la piel del contorno del ojo. El producto trae un aplicador especial que puedes usar para un masaje facial, y la crema te dejará hidratada con su infusión concentrada de ácido hialurónico. Crema contorno del ojo Estee Lauder Credit: Cortesía Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix, de Estée Lauder. $70.00. esteelauder.com Si buscas un producto que se sienta ligero sobre la piel, el hidratador nuevo de Lancôme tiene una formula única de gel. La marca promete mejorar la aparienca de las arrugas y los círculos oscuros. Crema contorno del ojo Lancome Credit: Cortesía Advanced Génifique Eye Cream, de Lancôme. $68.00. lancome-usa.com Por último, si quieres un hidratador del contorno del ojo con retinol para usar de noche, prueba este producto lleno de ingredientes naturales como el extracto de margarita y el de árbol de la seda. Crema contorno del ojo The route Credit: Cortesía The Night Night Eyes® Nighttime Retinoid Eye Multi-Tasker, de The Route. $65.00. theroutebeauty.com

