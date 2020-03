Esta nueva plancha para el cabello no tiene cordón y usa 50% menos de calor La plancha usa el 50% menos de calor By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cuando las tenazas y las planchas para el cabello se volvieron imprescindible en la casa de la mayoría de las mujeres también llegaron los interminables problemas relacionados con el cabello. Y es que por más que te protejas el cabello, sabemos que cuando usas herramientas calientes, el pelo sufre muchísimo y luego necesitas de muchos productos para poder restaurarlo. Pero de ahora en adelante podrías evitar todo ese daño gracias a una increíble herramienta que acaba de ser lanzada y ya se ha vuelto un tema de mucho interés. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hablamos de la herramienta Corrale, de Dyson, una plancha para el pelo que promete darte los mejores resultados usando un 50% menos de caliente que las planchas regulares. Las bandas de adentro están cubiertas con níquel y con nitruro de titanio, materiales normalmente usados para hacer los instrumentos que usan los doctores para que sean más precisos y en joyas finas para darle el efecto de brillo que poseen. El hecho es que a la marca inglesa le tomó siete años y $32 millones para crear esta maravilla que ofrece tres temperaturas de calor -330, 365 y 410 grados Fahrenheit, para que se pueda usar en todo tipo de cabello sin que lo maltrate. Y es que la forma en que está creada ayuda a que el cabello se mantenga dentro de la plancha lo que ayuda a que el caliente se distribuya mejor y a que el cabello quede sedoso y completamente lacio en la primera pasada. Y mientras menos pases la plancha, menos daño le ocasionará al cabello. Lo mejor es que la plancha viene sin cable y permanece caliente entre 30 y 60 minutos, dependiendo de la textura de tu cabello. Solo la tienes que poner a cargar para que la puedas usar cuando quieras. También la puedes usar para crear las populares ondas playeras. Por lo visto esto trabaja como ninguna otra herramienta. Lo único es que para disfrutar de tan innovadora tecnología tendrás que pagar $499. Pero si eso es lo que tienes que invertir para que tu pelo luzca increíble, estamos seguras de que muchas no dudaran en hacerlo. Advertisement

Close Share options

Close View image Esta nueva plancha para el cabello no tiene cordón y usa 50% menos de calor

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.