Nueva Miss Universo Colombia 2023, casada y con hija, competirá en El Salvador por la corona María Camila Avella Montañez, comunicadora social, madre y defensora de las mujeres, representará a su país en el certámen de Miss Universo, que se llevará a cabo el 18 de noviembre en San Salvador Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir De Casanare, departamento ubicado la zona de los Llanos Orientales colombianos, casada y con una hija, la nueva Miss Universo Colombia 2023, es María Camila Avella Montañez. Es comunicadora social, madre y defensora de las mujeres y será quien representará al país en Miss Universo, que se llevará a cabo el 18 de noviembre en San Salvador. La corona fue entregada por la última representante de Colombia en Miss Universo, María Fernanda Aristizábal ante millones de televidentes y los asistentes al Centro de Convenciones Puerta de Oro en Barranquilla que fueron testigos de la emocionante y reñida noche de coronación de Miss Universo Colombia 2023. La representante del Casanare, María Camila Avella, fue quien se quedó con la corona tras ser considerada por el jurado como la más destacada y deslumbrar en pasarela con su escultural figura enfundada en un traje rojo. Miss Universe Colombia 2023 Credit: Instagram Miss Universe Colombia María Camila, de 27 años, es comunicadora social y periodista y además modelo profesional. Fue la primera aspirante al título de Miss Universo Colombia siendo madre y esposa, acorde a las nuevas reglas de Miss Universo en el que ya es permitido que mujeres casadas, divorciadas y con hijos puedan participar. Está casada desde 2020 con el empresario textil Nassif Kamle y es madre de Amelia, de dos años. Aquí la vemos en días previos a la ceremonia de coronación en un momento especial con su hija y su esposo durante una sesión de fotos en el hotel El Prado de Barranquilla. El jurado estuvo conformado por Andrea Meza, ex Miss Universo México 2020, Tatyana Orozco, empresaria, Jason Co, director financiero de O Skin Care, César Velilla, cirujano plástico, y Aysjel Antonia Bernadette, directora de Miss Universo Curazao. Anoche, durante la reñida ceremonia de elección y coronación, con serias aspirantes tras la corona, el desfile en vestido de baño fue uno de los momentos cruciales. El jurado votó por Atlántico, Buenaventura, Risaralda, Cali, Valle, Casanare, Santander y Norte de Santander quienes luego se sometieron a las preguntas finales. De ocho finalistas pasaron a tres y las elegidas fueron Buenaventura, Lina María Hurtado, una de nuestras favoritas, quien de haber sido elegida habría sido la primera reina afrocolombiana en representar a su país en Miss Universo. Norte de Santander, Adriana Numa, quien llevaba grandes elogios y apoyo por parte de eminentes figuras en el ámbito de los concursos de belleza como Osmel Souza y la ex miss universo Bárbara Palacios y por supuesto Casanare, Camila Avella, la ganadora. Tras un desfile final el jurado dio su veredicto: segunda finalista Buenaventura, primera finalista Norte de Santander y la nueva Miss Universe Colombia, Casanare. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Muchas felicidades a la nueva reina, Camila Avella, quien ya se prepara y alista maletas para Miss Universe, el 18 de noviembre en San Salvador.

