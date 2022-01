Muy pronto esta innovadora herramienta te permitirá teñirte profesionalmente en casa Esta es la primera herramienta que te permitirá aplicarte un tinte con la misma profesionalidad que te lo aplican en el salón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La pandemia nos ha obligado a todos aprender muchas cosas, entre ellas nuevas recetas, otros hobbies y, sobre todo, a tener paciencia. Algo que también nos vimos obligados a hacer durante todo el tiempo que estuvimos en casa y el mundo se puso, fue a hacernos las uñas, secarnos el cabello y hasta saber cómo teñirlo. Eso sí, eso de teñirlo aún no sabemos si lo pudimos aprender bien. Y es que para eso existen expertos que saben muy bien los colores que tienen que mezclar, cómo aplicarlo y el tiempo exacto que deben dejarlo. Pero esa necesidad de ir al salón para teñirnos pueda que se termine muy pronto. Y es que resulta que L'Oréal se prepara para lanzar su nueva herramienta, una que seguro revolucionará la forma en que nos teñimos el cabello. Colorsonic es una innovadora herramienta que usa una tecnología especial para mezclar colores y aplicarlos de una manera uniforme, y todo en la comodidad de tu hogar. Por lo que explica la marca, el proceso parece fácil. Solo tienes que elegir uno o varios tonos de los 40 tonos que ofrecen y te envían un kit a la casa. Colocas el cartucho en la máquina y esperas a que te indique que ya te lo puedes aplicar en el cabello. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Te pasas la herramienta, que parece un cepillo eléctrico, desde las raíces hasta las puntas. Luego de que cubras todo el cabello, esperas unos 30 minutos y luego te lo sacas, y procedes a lavarte el pelo. Lo mejor de todo es que puede que quede un poco de tinte en el aparato, el cual puedes guardar para hacerte retoques cuando quieras. Eso sí para poder tener esta experiencia en casa nos toca esperar unos cuantos meses porque la marca planea sacarlo al mercado a principios del 2023.

