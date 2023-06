Esta es la herramienta que seca el cabello y lo deja lacio al mismo tiempo ¡sin placas calientes! Dyson lanzó al mercado este artículo inteligente diseñado para hacer uso eficiente de la energía y cuidar todo tipo de cabello a la hora del secado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dyson Airstrait Credit: Cortesía de la marca Dyson Airstrait Straightener es el nombre de la nueva herramienta que lanzó la compañía este mes de mayo para secar todo tipo de cabello sin maltratarlo con calor ni placas calientes como las planchas tradicionales. En un evento llevado a cabo en la ciudad de Nueva York, el fundador de la empresa, James Dyson, ofreció una demostración al público que estuvo presente en la que ofreció detalles de cómo funciona este innovador producto. Detalló que la nueva tecnología permite que el aire se distribuya de manera uniforme en el pelo lo cual evita la necesidad de sobre calentar la hebra a la hora de secarlo y alisarlo. Explicó que luego de secar el cabello con una toalla, lo divides en partes y cuando el mechón queda atrapado entre las celdas libre de placas, desde allí sale una ráfaga de aire de alta presión en ángulo preciso que es forzada hacia abajo y dentro del cabello, secando y alisando simultáneamente, sin lastimar o calentar el cuero cabelludo. "Es una secadora muy eficiente porque no desperdicia nada del aire caliente", expresó. "Entonces sin el uso de placas calientes no estás dañando el pelo ni estás desperdiciando calor ni energía", agregó. James Dyson Credit: Leonela Taveras Al igual que el resto de la gama para el cuidado del cabello de la marca, la plancha cuenta con un control de calor inteligente. El detector de temperatura de perlas de vidrio mide el flujo de aire 30 veces por segundo para evitar daños por calor extremo y proteger el brillo natural del cabello. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Dyson Airstrait straightener Dyson Left: Credit: Cortesía de la marca Right: Credit: Leonela Taveras El peinarse con un potente flujo de aire húmedo reduce la necesidad de calor intenso, crea menos frizz, cabellos sueltos y protege el brillo natural. Dyson Airstrait Straightener. $499.99. dyson.com

