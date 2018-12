Según Sol de Janeiro su nueva crema de cuerpo deja la piel hidratada por tres días

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

En la temporada de invierno es cuando más sufre nuestra piel. Y es que las bajas temperaturas tienden a resecarla más de la cuenta y los calentadores no le hacen mucho bien ya que la deshidratan y hasta te pueden causar picazón. Por eso es bueno protegerla tanto durante el día como ya te vas a dormir con cremas que se enfoquen en hidratarla profundamente y que de paso la ayuden a que no se seque tanto. Ahora bien, decirlo es más fácil que hacerlo porque son muchos los hidratantes para el cuerpo que prometen maravillas y no dan los resultados deseados.

Ahora bien, existe una crema que está dando mucho de qué hablar no solo porque promete hidratar la piel y evitar la resequedad, sino porque su mayor beneficio es que deja la piel hidratada por hasta 72 horas. Así como lo lees. Al parecer este producto es una maravilla.

Hablamos de Coco Cabana Cream, de Sol de Janeiro y aunque la promesa de la marca suene demasiado buena para ser verdad, lo cierto es que ingredientes como azúcar fermentada y aceite de coco, hacen que el humectante de la crema penetre más profundo en la piel y que además permanezca por más tiempo.

Cortesía

De hecho, la marca recomienda usarla tres días consecutivos para que tenga un mejor resultado en la piel deshidratada o irritada. Y aunque es intensamente hidratante, no es pesada ni deja residuos en la piel lo que la hace más placentera al tacto. Además, la Sol de Janeiro asegura que deja la piel suave y con glow espectacular.

¿Otra razón para probarla? Su increíble aroma, que proviene de una mezcla de aceite de coco, caramelo, praline, miel y vainilla. La crema está disponible en tres tamaños. Si no te quieres quedar solo con nuestra explicación, entra a Soldejaneiro.com y compra la tuya para también descubras sus increíbles beneficios.