Esta es la colección de vestidos de diseñador más bella que ha tenido Target Esta vez la popular cadena de tiendas se unió a tres diseñadores para lanzar una colección solo de vestidos que puedes obtener hasta la talla 4X. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Nada como llevar ropa de diseñador, sobretodo cuando esos diseñadores son favoritos de nuestras estrellas favoritas. ¿Algo mejor? Poder obtener estas piezas a una fracción del precio y eso es lo que por los últimos años muchas han podido hacer y todo gracias a Target y sus colaboraciones con famosos y codiciados diseñadores como Prabal Gurung, Phillip Lim, Victoria Beckham y Jason Wu, entre otros. Este proyecto le ha permitido a muchas chicas llevar piezas modernas y de calidad sin tener que gastar sus ahorros. Por suerte este privilegio lo tenemos cada año y la colaboración de este 2021 está de ensueño. Resulta que esta vez, la popular tienda se unió no solo a uno o dos diseñadores, sino a tres increíbles diseñadores que han creado tres de las colecciones más bellas. Este año le tocó el turno a Alexis Bárbara Isaias, de la popular marca Alexis, a Christopher John Rogers y a Orlagh McCloskey and Henrietta Rix, de la marca Rixo. "Por 20 años, Target ha hecho alianzas con algunos de los nombres más grandes de la industria y ha tenido la oportunidad de presentarle a nuestros clientes, nuevos diseñadores que en este momento están definiendo la moda y la cultura", dijo en un comunicado Jill Sando, vicepresidente y director comercial de Target. "Con esta colección estamos celebrando a tres talentosos e increíbles diseñadores, todo mientras creamos la colección más inclusiva, en cuanto a tallas se refiere, de vestidos de calidad, que sabemos que les encantarán a nuestros clientes". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nueva coleccion de diseñador con Target, coleccion de vestido de target Credit: Cortesía Nueva coleccion de diseñador con Target, coleccion de vestido de target Credit: Cortesía Nueva coleccion de diseñador con Target, coleccion de vestido de target Credit: Cortesía Nueva coleccion de diseñador con Target, coleccion de vestido de target Credit: Cortesía Las piezas de la colección, que incluye más de 70 hermosos vestidos con estampado floral, mangas tipo globo y con vuelos, están disponibles desde la talla XXS hasta la 4X, que cuestan entre $40 y $60. Eso sí, con esas bellezas a esos precios tan asequibles seguro que los modelos se venderán como pan caliente. Así es que tienes que estar pendiente de target.com y a nuestras redes para saber el día que estarán disponibles. Por el momento, lo único que sabemos es que será esta primavera.

