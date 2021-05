Así luce la nueva y exquisita colección de maquillaje de Valentino Todos los productos tienen el logo de la marca y algunos cuentan con un empaque reusable. Por Yolaine Díaz Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lanzar líneas de belleza está de moda entre las famosas y son muchas las que cuentan con prestigiosas y populares marcas. Esa tendencia también la han acogido las grandes casas de moda. Aunque ya ha muchas marcas como Chanel, Tom Ford y Dior que se han ganado un nombre en el mundo de la belleza, marcas como Gucci y Carolina Herrera apenas están experimentando en este terreno. Ahora otra prestigiosa casa de moda se lanza al ruedo con una espectacular y sofisticada línea de maquillaje. Hablamos de Valentino y cuando veas los productos, los vas a querer todo. "La belleza es una complejidad que se resuelve con amor. La belleza es democrática. Yo miro la identidad de cada persona, la originalidad que encierra la diversidad y la inclusión', dijo en un comunicado Pierpaolo Piccioli, director creativo de la marca. "La belleza tiene que ver con la gracia. La gracia es algo que no puedes describir, es una percepción. La belleza es algo que nos da emoción, es una conexión. Para este maquillaje mi visión es [el labial] Rosso Valentino 22, en una metamorfosis de 16 personas". Además de polvos compacto y rubores, la marca también incluye una base semi-mate y para crear los 40 tonos de esta, la compañía trabajó con más de 5,000 mujeres de diferentes países alrededor del mundo. Y por supuesto que esta exquisita colección incluye labiales, en 50 diferentes colores para ser exactos tanto mate como satinado. Lo mejor de todo es que su empaque es reusable. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero lo más cool de toda la colección, es el "minibolso" que puedes usar como collar o como un bolso crossbody y que incluye un bronceador, un labial miniatura, rubor e iluminador. Definitivamente, un accesorio único y fabuloso. Valentino, coleccion de maquillaje de Valentino Credit: Cortesía Valentino, coleccion de maquillaje de Valentino Credit: Cortesía Valentino, coleccion de maquillaje de Valentino Credit: Cortesía Valentino, coleccion de maquillaje de Valentino Credit: Cortesía Empezando este próximo 31 de mayo, la colección, cuyos precios oscilan entre $30 -lo que cuesta un labial- y $235 -por el mimibolso- estará disponible en la tienda departamental Selfridges, en Londres y en Estados Unidos estará disponible a partir del mes de agosto.

