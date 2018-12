Así luce la nueva colección de maquillaje de Becky G junto a ColourPop

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Desde que empezó a enfocarse más en el merado latino, haciendo duetos con algunos de los cantantes más populares, la carrera de Becky G ha ido subiendo como la espuma y la joven de ascendencia mexicana se ha convertido en una de las favoritas del momento. Sin embargo, sus temas y ese carisma especial que la caracteriza, no es lo único que enamora a sus miles de fanáticos alrededor del mundo. Los coquetos atuendos que porta, al igual que sus looks de belleza también llaman mucho la atención. Por eso no es sorpresa saber que la guapa artista se ha embarcado en otra aventura, esta vez en el mundo del maquillaje.

La cantante se unió a ColourPop Cosmetics, una de las marcas de maquillaje más populares del momento, para crear una fabulosa colección inspirada en sus raíces latinas.

“Estoy muy emocionada de anunciar mi nueva colaboración con ColourPop Cosmetics. Tuve que esconder este gran secreto por muchísimo tiempo y finalmente lo puedo compartir con ustedes”, escribió la joven junto a una foto de su colección. “La colección Salvaje estará disponible el próximo 5 de diciembre”.

La fabulosa colección incluye una paleta de sombra con colores superllamativos, al igual que otros más neutros y labiales, entre otros productos.

Esta es la primera vez que dicha marca, conocida por su maquillaje de buena calidad a increíbles precios y favorita de algunas de las vlogueras más famosas, lanza una colección en colaboración con una cantante.

“Este ha sido mi sueño desde que tengo uso de razón y no puedo creer que finalmente esté sucediendo. Estoy obsesionada con cada uno de los productos y estoy ansiosa por mostrar más de cada uno de ellos”, expresó en el post. “La colección está inspirada por mis fuertes raíces latinas, algo de lo que obviamente estoy muy orgullosa y quería enfocarme completamente en eso para esta colección”.

La colección estará disponible diciembre 5 en Colourpop.com.