La nueva colección de diseñador de Target tiene solo vestidos y está de ensueño Los precios oscilan entre $40 y $60 Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Nada como llevar ropa de diseñador, sobretodo cuando esos diseñadores son favoritos de nuestras estrellas favoritas. ¿Algo mejor? Poder obtener estas piezas a una fracción del precio y eso es lo que por los últimos años muchas han podido hacer y todo gracias a Target y sus colaboraciones con famosos y codiciados diseñadores como Prabal Gurung, Phillip Lim, Victoria Beckham y Jason Wu, entre otros. Este proyecto le ha permitido a muchas chicas llevar piezas modernas y de calidad sin tener que gastar sus ahorros. Por suerte después de un buen tiempo sin disfrutar de este privilegio, por fin la tienda lo trae de regreso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Resulta que mañana sábado 6 de junio, Target tendrá disponible no una sino varias colecciones en colaboración con diferentes diseñadores y las piezas están de ensueño. Pero lo más especial es que las tres marcas están lideradas por mujeres. Esta nueva colaboración fue bautizada con el nombre de The Disigner Dress Collection y una de las marcas en la lista es LoveShackFancy, conocida por sus femeninos y finos vestidos con mangas tipo globo, vuelos, toques de encaje y delicados estampados. Las otras marcas que acompañan la colaboración son Cushnie, que también hace piezas de ensueño, y Lisa Marie Fernández que también hace piezas maravillosas y muy femeninas. Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Image zoom Image zoom Cortesía Image zoom Image zoom Cortesía La The Designer Dress Collection tiene más de 70 vestidos en tallas desde la XXS, hasta la 3X, cuyos precios oscilan entre $40 y $60. Una verdadera ganga. Según un comunicado de la compañía, llevaban tres años preparando esta increíble colaboración que seguro se venderá como pan caliente. Lo mejor de todo es que Target anunció que tendrá mucha más mercancía disponible en su página web para que así no tengas que ir a la tienda y se siga manteniendo el distanciamiento social.

