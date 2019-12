La colección de bolsos más especial de la diseñadora colombiana Adriana Castro La artista realizó esta colección de bolsos tejidos en colaboración con las mujeres chorreras. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Gracias a sus espectaculares bolsos, Adriana Castro es una de las diseñadoras más exitosas y conocidas de Colombia. Sus diseños le han dado la vuelta al mundo y la han colocado como una de las diseñadoras latinas más prestigiosas. Por eso sus bolsos de piel se venden en prestigiosas tiendas y son de los favoritos de muchas celebridades. Ahora la colombiana se embarcó en una nueva aventura, una nueva colección que tiene mucho corazón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Estamos en mi ciudad Barranquilla celebrando aquí en casa Mi Ruta Caribe, una colaboración que me llena de mucha emoción. Una colaboración con arte y tejido, [con] 150 mujeres chorreras”, cuenta la diseñadora. “Hemos plasmado todo el caribe en cinco mochilas tejidas completamente a mano y con detalles en cuero vegetal”. En una nueva entrega de los Especiales con Kika, ala experta en moda y belleza habló con la artista para que le contara los detalles de tan interesante proyecto que refleja el talento, pero sobretodo el compromiso y el orgullo que tiene Castro por su tierra. Mira el video al inicio del artículo para que te enteres de los detalles de la nueva colección, lo especial de hacerla con las mujeres chorreras y la magia que envuelven estos especiales diseños de Castro. Advertisement

