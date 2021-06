¡Adamari López rompió moldes y corazones con este escotazo de vértigo! La conductora reapareció en su programa Hoy día con un vestido rosa entallado que puso en evidencia sus peligrosas curvas ¡y su clivage más arrebatador hasta el momento! Por Teresa Aranguez Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lo ha dicho alto y claro, Adamari López está centrada en sí misma, en quererse, mimarse y consentirse lo que ella se merece. Y los resultados no podían ser más espectaculares. Además de lucir cada vez más en forma, la conductora desprende una actitud y una aura únicas. En su reaparición este martes en Hoy día tras asistir a la boda de una amistad muy cercana, la actriz volvió a revolucionar a los espectadores. Junto a una sonrisa resplandeciente, Ada mostró su arte en este entallado vestido rosa que dejó al descubierto sus curvas y su escote, literalmente, de infarto. adamari lopez, vestido rosado, sexy Credit: Instagram/Hoy día Una imagen que se robó todos los likes, corazones y piropos habidos y por haber en el mundo virtual de las redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En su camerino, la artista posó aún más sexy y arrebatadora que nunca. Una imagen que publicó en sus historias de Instagram y que, como era de esperar, enmudeció. Adamari López Adamari López | Credit: IG/Adamari López Adamari luce hermosa y plena y así se lo hicieron saber unas cuantas miles de personas. Cuidar su cuerpo y su alma está en su lista de objetivos primordiales y los frutos a tanto esfuerzo ya son un hecho. ¡Enhorabuena!

