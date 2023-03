Bellas Emprendedoras: Conoce a Nubia Rëzo, una colombiana que busca romper con los estereotipos en la comunidad rizada En la cuarta entrega de nuestra serie dedicada a las mujeres en el mundo de la belleza, conversamos con la fundadora y CEO del salón Rëzo, de su lucha contra la alopecia y su labor social en favor de las afrodescendientes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nubia Rëzo, CEO y fundadora de Rëzo Salón Credit: Leonela Taveras Nubia Rëzo es una maestra y estilista especializada en rizos. Con más de 40 años de carrera en el mundo de la belleza y siendo la fundadora y CEO de un salón de belleza en la ciudad de Nueva York, conversamos con ella sobre los principios de su carrera y cómo su objetivo es ayudar a romper con mitos y estereotipos de belleza, dentro la comunidad de rizadas. En una visita a Salón Rëzo ubicado en la 5ta avenida, la empresaria colombiana nos contó que que llegó a este país siendo apenas una niña con el deseo de cambiar el mundo y ser abogada. Sin embargo, al entrar a la universidad, se dio cuenta de que no era su camino y gracias al consejo de su padre empezó a estudiar belleza. "El impacto de un estilista es muy poderoso porque puedes cambiar seres humanos. Cuando pierdo mi cabello por alopecia y no podía decir a la gente 'te pongo bonita', pero yo soy calva. También sufrí de obesidad, llegué a pesar 350 libras, entonces decía que se me había acabado mi futuro, ni abogada ni peluquera, pero soy resistente a las adversidades de la vida y ojo me he caído muchas veces", contó. Nubia Rëzo, CEO y fundadora de Rëzo Salón Credit: Leonela Taveras Rezo explica que en su lucha por recuperar su melena con dermatólogos y expertos en injertos de pelo, conoció muchos casos de mujeres que habían perdido el pelo por los peinados apretados que se acostumbran a hacer para "encajar en la sociedad". "De ahí nace mi amor por los crespos, pero también nace una labor social en una industria en la que los rizos no tenían lugar. Y yo como latina, como buena trabajadora, para mí todas las adversidades fueron un camino para llegar a un triunfo", añade. Para la empresaria colombiana, es importante resaltar que no hace falta ya que las chicas transformen la textura de su hebra o se alisen si no quieren, solo para encajar en los parámetros de belleza, sino que encuentren un estilo que vaya acorde con su personalidad y que las haga sentir cómodas. "No pienses que la belleza es tener un rizo definido de raíz a punta porque Dios no creó un crespo para todos igual. Lo importante es que el pelo esté saludable y dejar que se exprese". Viene la primavera, ¿cómo cambia la rutina de belleza para las rizadas? Vamos a usar productos claros y en moderación; en nuestro salón tenemos la filosofía de 80 por ciento aguja y sólo 20 por ciento de producto. Agua con poco de gel y mousse funciona perfecto. ¿Cuáles son las tendencias de colores y peinados que vienen ahora en primavera? Los cobrizos, los rojos, los tonos achocolatados y café están súper trending. También es primavera, pero no podemos dejar el rubio tampoco; lo principal que siempre digo a mis crespitas es usar rubios de poco mantenimiento porque no queremos que sean esclavas de la rutina de belleza. Años atrás las crespas de textura 3 ó 4 no soñaban con un corte Bob y nosotros creamos un corte que se lleva súper sexy y sofisticado. También, los adornos como rosas, perlas y las trenzas de colores vivos como azul o magenta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué consejo le darías a esas mujeres emprendedoras que tienen un sueño y no se atreven a dar el primer paso? Lo principal es creer en ti, van a ser muchos no en tu vida. Tus sueños te lo van cerrar, te van a decir que no sirves o que ese sueño no vale la pena. Nunca permitas que un 'no' evite mantener vivo ese sueño que tienes. El dinero no es todo en la vida, comienza con tu deseo de sacrificio y de superación y es que nada pasa de la noche a la mañana.

