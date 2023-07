"Bye, bye labios": Novia de Toni Costa se quita por completo el relleno de sus labios La decisión fue muy aplaudida entre sus seguidores. "Es la mejor decisión que tomaste". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Evelyn Beltrán Toni Costa; Evelyn Beltrán | Credit: Instagram Toni Costa; Instagram Evelyn Beltrán Hace aproximadamente un mes, Evelyn Beltrán, la novia de Toni Costa, decidió cambiarse el color de su cabello. "Soy una persona de retos y quitarle el negro fue uno para mí", reconoció su estilista en su día a través de las redes sociales. Ahora la joven modelo e influencer mexicana ha dado otro paso con el objetivo en esta ocasión de mejorar la apariencia de sus labios: quitarse el relleno. Lejos de ocultarlo, la pareja del bailarín español quiso compartir todo el proceso con sus más de 300 mil seguidores de Instagram. "Bye, bye labios", comenzó escribiendo Evelyn. "Desde hace unos meses estaba buscando a un doctor especialista en casos como el mío, me quería quitar por completo el filler de mis labios para poder lograr mi look más natural". Evelyn Beltrán Evelyn Beltrán | Credit: Instagram Evelyn Beltrán La novia de Toni confió en el trabajo del doctor venezolano David A Revilla y su centro de belleza Master Face Med Spa Miami. Evelyn Beltrán Evelyn Beltrán | Credit: Instagram Evelyn Beltrán "En el video hicimos una degradación del ácido hialurónico anterior con hialuronidasa, lo cual es una enzima que degrada el ácido hialurónico sintético, así logramos eliminar el filler migrado al labio superior y conseguimos una mejor apariencia estética y mucho más simétrica", se detalló desde el perfil de Instagram de Master Face Med Spa. "Los resultados finales suelen ser visibles entre 5 y 8 días después del procedimiento". "Estoy feliz con este cambio", aseveró Evelyn. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La decisión fue muy aplaudida entre sus seguidores. "Es la mejor decisión que tomaste. Te vas a ver más bella y natural", comentó una persona en su publicación. Evelyn Beltrán Evelyn Beltrán y su hijo | Credit: Instagram Evelyn Beltrán "Excelente decisión, eres muy linda y entre más natural mucho mejor", se puede leer en otro de los comentarios.

