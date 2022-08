Conoce a la sexy y hermosa novia de Ryan, el hijo menor de Dayanara Torres y Marc Anthony En este momento, la hermosa pareja se encuentra vacacionando por algunas ciudades de Europa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Parece imposible creer que los hijos de Dayanara Torres y Marc Anthony ya son adolescentes que están ya haciendo su vida y buscando sus propios horizontes. Cristian Marcus Muñiz ya tiene 21 años y su hermano Ryan Adrian, tiene 19. Es precisamente Ryan quien está dando mucho de qué hablar por el increíble viaje que en el que se encuentra en este momento. El joven se ha dado la buena vida disfrutando de los paisajes de algunas de las ciudades más bellas de Europa. Lo más llamativo es que el joven no anda solo, sino con su novia Alexia Bobryk, una joven hermosa que al parecer tiene a Muñiz muy feliz. Durante estas vacaciones, que al parecer no han terminado, la parejita ya ha visitado ciudades como Amsterdam, Londres y la República Checa. Lo mejor es que no esconden su amor y ambos han publicado románticas fotos en sus redes sociales en las cuales han recibido muchos piropos, en especial de Dayanara Torres. Si bien no sabemos de qué nacionalidad es la joven de cabello rubio y labios carnosos, de lo que sí estamos seguros es de que ama los caballos y practica la equitación. También se nota que le gusta la moda y las marcas de prestigio, al igual que la playa. Además de compartir fotos en las que se puede apreciar su increíble figura, también comparte muchas imágenes montando a caballo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estas imágenes de Bobryk demuestran que en el ámbito del amor, Muñiz heredó el romanticismo de su famoso papá y también el buen gusto. Definitivamente la joven goza de una belleza incomparable que tiene fascinado al joven. Alexia Bobryk Credit: Instagram/Alexia Bobryk Alexia Bobryk Credit: Instagram/Alexia Bobryk Alexia Bobryk Credit: Instagram/Alexia Bobryk Alexia Bobryk Credit: Instagram/Alexia Bobryk Alexia Bobryk Credit: Instagram/Alexia Bobryk Alexia Bobryk Credit: Instagram/Alexia Bobryk Alexia Bobryk Credit: Instagram/Alexia Bobryk Alexia Bobryk Credit: Instagram/Alexia Bobryk

