La novia de Kanye West se confiesa: "Me he hecho una cirugía plástica" La sensual Chaney Jones presume en redes su silueta mientras admite que no todo es regalo de mamá naturaleza. ¿Qué procedimiento se hizo para levantar sus nalgas? ¡Aquí los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El parecido de Chaney Jones con la incomparable Kim Kardashian es impresionante. Tanto que cuando aparecieron sus primeras imágenes junto a Kanye West tuvimos que parpadear y verlas dos veces para descubrir que se trataba de un nuevo romance con otra chica y que al parecer sigue viento en popa. Jones y West, de 44 años, han estado vinculados sentimentalmente desde febrero, y fueron vistos juntos por primera vez solo unos días antes de su ruptura con la estrella de "Uncut Gems" Julia Fox. El éxito, la fama y la explosión en las redes sociales de Chaney Jones ha subido como la espuma, pero ante tantos cuestionamientos sobre su físico y su parecido con Kardashian, decidió hablar al respecto. Según un artículo publicado recientemente en Page Six, Jones afirma que su rostro es natural y que no tiene intervenciones. Ahora bien, en su cuerpo la historia es distinta pues admitió haberse hecho un levantamiento de glúteos brasileño para mejorar su aspecto. "Creo que tenía 20 años aquí. Esto fue antes de mi BBL", comentó Jones, de 24 años en una de sus historias de Instagram mientras mostraba su trasero cubierto apenas por una diminuta tanguita negra. Su historia, orígenes y actividades también son motivo de curiosidad e intriga por lo que la modelo también decidió compartir información sobre sus orígenes admitiendo que es europea, francesa, alemana, africana occidental, nigeriana y ghanesa. Agregó que proviene de Dover, en el Estado de Delaware y que nació el 28 de agosto y su signo zodiacal es Virgo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Volviendo al tema de la cirugía que reconoció haberse hecho esta se trata de un "Brazilian Butt Lift" o levantamiento de glúteos brasileño. Según consultamos al doctor Alan González experto cirujano colombiano de estrella como Miguel Varoni, este consiste en un aumento del volumen de los glúteos realizado técnicamente mediante lipotransferencia. Esto quiere decir que se transporta grasa desde otra zona del cuerpo donde sobra, generalmente en abdomen, muslos o caderas para infiltrarla como injerto en la región glútea. "Como cualquier procedimiento estético conlleva sus riesgos por las infiltraciones de grasa en el plano muscular que se deben evitar para no causar embolias de grasa asociadas al paso de grasa al torrente sanguíneo", advierte el cirujano. "Por eso hay que acudir siempre a los expertos para cualquier procedimiento estético".Las confesiones de la guapa influencer sin duda han aumentado su popularidad y no han repercutido en su relación con Kanye West quien recientemente se divorció de Kim Kardashian. La expareja comparte a sus cuatro hijos: North de 8 años Saint, de 6, Chicago de 4 y Psalm de dos años. Page Six también informó que fueron vistos disfrutando de un día de compras en Miami el mes pasado, aunque no se mostraron para nada acarameladitos y en lugar optaron por mantener las cosas discretas. Mientras tanto nosotros les seguiremos la pista y estaremos pendiente de las "confesiones estéticas" de la señorita Jones.

