La nueva novia de A Rod tiene el mejor cuerpo y estas imágenes lo demuestran La joven modelo tiene un estómago de acero y unas piernas superdefinidas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sabemos que Alex Rodríguez se convirtió en toda una celebridad desde que empezó su romance con Jennifer López, uno que lo llevó a salir en algunas de las revistas más importantes y también a asistir a eventos como la Gala del Met y los Oscar. Ahora que ya terminó su compromiso con la cantante, Rodríguez sigue despertando mucho interés, especialmente cuando se trata de su vida amorosa. Es precisamente su vida amorosa la que lo ha tenido en boca de todos en estas últimas semanas. Y es que el expelotero ya tiene un nuevo amor y junto a ella está disfrutando de unas vacaciones de ensueño en Europa. Su nombre es Kathryne Padgett y es modelo de fitness, fisicoculturismo y nutricionista. Además, es una rubia despampanante cuyos atributos al parecer tienen loco al Rodríguez. Y es que aparte de tener una hermosa sonrisa y atractivos ojos verdes, Padgett goza de uno de los mejores cuerpos y no duda en mostrarlo cada vez que puede. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kathryne Padgett novia de alex rodriguez Credit: Instagram Kathryne Padgett novia de alex rodriguez Credit: Instagram Kathryne Padgett novia de alex rodriguez Credit: Instagram Kathryne Padgett novia de alex rodriguez Credit: Instagram Kathryne Padgett novia de alex rodriguez Credit: Instagram Por eso, y para que la conozcas mejor, buscamos algunas imágenes de la modelo en las que se puede apreciar su tonificado abdomen y definidas piernas. Sin duda alguna, su disciplina y enfoque les han dado muy buenos resultados. Ahora bien, ¿tiene la modelo mejor figura que JLo?

