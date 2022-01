North West, toda una fashionista, posa con miles de dólares en prendas de Balenciaga y Prada La pequeña lució un sombrero de más de $1,000. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kim Kardashian hija North maquillista Credit: IG Kim Kardashian Hija de tigre pintita que dice el refrán y el caso de North West es un claro reflejo del estilo y los gustos de sus progenitores. Tanto de su mamá Kim Kardashian, amante de las marcas de lujo, como de su papá Kanye West, innovador en el mundo de la moda, músico y con una actitud desafiante ante la vida. Cuando acompaña a su madre de compras, a un desfile o un evento, la pequeña llama la atención con sus conjuntos que combinan a la perfección el estilo juvenil, experimental y desenfadado propio de una niña de 8 años, con las últimas tendencias y las firmas más exclusivas del mercado. No es la primera vez que la primogénita del extinto matrimonio muestra en redes su estilo, marcado por prendas cómodas de aire deportivo, y su afición a los accesorios de costosas marcas, como cuando recientemente nos enseñó parte de su colección de carteras con piezas de Dior, Louis Vuitton o Fendi. Su propia madre recurre numerosas veces a las redes para presumir el talento de su hijita con el maquillaje o sus vanguardistas atuendos, como el enterizo rosado que vistió en Navidad o el estilismo para asistir al desfile homenaje de Louis Vuitton a Virgil Abloh. Este fin de semana, la mayor de los 4 hijos de Kim y Kanye, nos ha vuelto a sorprender con su soltura ante la cámara, posando como una auténtica influyente de la moda. En la imagen la vemos presumir una camiseta con estampado gráfico en tonos rosa y amarillos y unos pantalones de mezclilla anchos de tiro alto con rotos de Balenciaga, que parece haberle robado a su mamá. También de Balenciaga, una de las firmas favoritas de Kardashian, son las modernas zapatillas deportivas que calza. Y como buena fashionista, no podía faltar uno de los accesorios del momento: el sombrero estilo bucket bajo el que asoma su cabello recogido en trenzas bicolor. Aunque el gorro que luce la pequeña no está al alcance de todos, pues se trata de un modelo de peluche de Prada de $1,195. No faltaron las joyas, como un collar de perlas con iniciales o pulseras de abalorios. Aunque la mujer de su familia con más seguidores en Instagram no es su madre, sino su tía Kylie Jenner, su madre comparte muchas imágenes de ella y sus hermanos en esta red social y hemos podido seguir una evolución en su estilo y el de Saint, de 6 años, Chicago que acaba de cumplir 4 y Psalm, de 2. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Parece que Nori, como la llaman cariñosamente, ha heredado el gusto de su familia por presumir sus lujosos carros, mansiones y guardarropas en las redes. ¡No queremos pensar en cuando sea adolescente!

