North West la hija de Kim Kardashian podría lanzar su propia línea de belleza ¡a sus 9 años! La hija de la influencer más famosa del planeta ya piensa en grande para convertirse en toda una empresaria al estilo de su madre y sus tias con una nueva marca dedicada al cuidado de la piel ¿Qué opinas? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dicen que lo que se hereda no se hurta y en el caso de North West la hija de Kim Kardashian y Kanye West ya se demuestra el legado genético y empresarial de su familia con la última noticia que sacude al panorama de la belleza y tiene a varios criticando seriamente la madre de esta chiquilla de solo 9 añitos, pues dicen que va a lanzar una línea a su nombre dedicada al cuidado de la piel. El portal de las celebridades Page Six reporta que de acuerdo con los documentos presentados ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) la Kardashian ha estado trabajando arduamente para solicitar la marca registrada de los cuatro nombres de sus hijos, y que la de su pequeña de 9 años podría estar haciendo el mayor progreso. Kim Kardashian y North West Kim Kardashian y North West | Credit: Pierre Suu/GC Images Si bien la compañía o sociedad limitada LLC de la estrella de la popular serie "Kardashians" inicialmente presentó las solicitudes con los nombres North West, Saint West, Chicago West y Psalm West en 2022, el mismo portal revela que la diva actualizó las solicitudes para los preadolescentes a principios de este mes. El nombre de North fue relacionado a una gran cantidad de productos de belleza, incluidos humectantes, sueros para la piel, aceites faciales, geles de baño, esmalte de uñas, champú, gel para el cabello y más, así como también herramientas de cuidado y juguetes de todo tipo. Aunque las Kardashian-Jenner se adelantan en el tiempo y son conocidos por registrar con buena antelación numerosas solicitudes de marcas registradas, no siempre llegan a manufacturar o producir lo que anuncian como proyecto venidero. Todavía hay miles de fanáticas esperando la línea de cuidado de la piel de la matriarca del clan Kris Jenner. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De manera que por ahora solo hay especulaciones de que la joven North sea el próximo miembro de la familia en ingresar al negocio de la belleza aunque sí muchas modelos a seguir. El ejemplo empieza con la propia Kim, madre de North West quien lanzó su línea de cuidado de la piel Skkn by Kim en el 2022 y ya tiene también perfumes, maquillaje y ropa. Prosiguen por supuesto en esta lista ejemplar sus tías Kylie con mega empresas como Kylie Cosmetics, Kylie Skin, Kylie Baby y también Kourtney Kardashian con su empresa de estilo de vida saludable llamada Poosh. North desde ya figura como gran influencer en la industria de la belleza. La cuenta de TikTok conjunta con su mamá ya cuenta con 15,4 millones de seguidores. La preadolescente a menudo publica videos de su rutina de cuidado de la piel, efectos especiales de maquillaje y más. Dicen también que el ama de llaves de la casa Kim Kardashian y sus hijos ha compartido que North es muy talentosa a la hora de crear sus propios experimentos con cremas, menjurjes y pigmentos de color cuando juega con maquillaje. Igualmente ha sido reconocida por su talento en varias revistas, por sus dote como estilista pues se encargó de vestir a sus hermanitos para las sesión fotográfica de un artículo publicado en Vogue el año pasado. Y aunque parezca increíble, cuando tenía solo 5 años, North consiguió su primera portada de revista posando para la edición de Beauty Inc. de WWD. Por más talentosa que sea esta niña no faltan aquellos que ponen en duda las dotes de madre de Kim Kardashian, acusándola de no dejar que sus hijos sean niños y crezcan como tal sin la presión de tener que pensar en cómo ganarse la vida o crear y mantener un negocio desde tan temprana edad. Otros por supuesto aplauden la iniciativa de inculcarle la pasión por el trabajo. Fuere lo que fuere aquí estaremos pendientes de la evolución y ejecución de esta primicia en el mundo de la belleza.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image North West la hija de Kim Kardashian podría lanzar su propia línea de belleza ¡a sus 9 años!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.