¿Cuánto cuestan los extravagantes zapatos que lució North West, hija de Kim Kardashian, en París? La primogénita de Kim Kardashian y Kanye West, de 9 años, combinó casi todos sus looks con estas originales y costosas sandalias Crocs. ¡Deben ser bien cómodas! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hasta el momento y gracias a las últimas elecciones de estilo de Kim Kardashian, podríamos decir que hemos sido testigos de casi todas las creaciones locas de Demna Gvasalia para Balenciaga, desde los "pantabotas" a los atuendos bondage, pasando por la última sorpresa que vimos en París, la máscara facial que hizo que las redes sociales comparasen a la empresaria con la criatura de la película Alien. Pero hay una nueva musa de la firma en la Tierra. Se trata nada más y nada menos que de North West, la hija mayor de la socialité y el rapero Kanye West, que a sus 9 años recién cumplidos se ha convertido en una auténtico estandarte de la marca de origen español. Para prueba, los looks que la pequeña lució durante sus apariciones en la Semana de la Alta Costura de París. Además de hoodies, pantalones rasgados, y camisetas oversized de inspiración rock, hubo un accesorio que la jovencita combinó con prácticamente todos sus looks. Hablamos de sus sandalias Crocs con gruesa plataforma y detalles metálicos, diseñados en colaboración con la marca de lujo. North West crocs Balenciaga Credit: Instagram Aunque la primera colección conjunta de Balenciaga y Crocs, famosos por sus cómodos zuecos perforados, vio la luz en el 2017, los resultados de este matrimonio fashionista no han dejado de sorprendernos temporada tras temporada. Desde las mules de aire deportivo con tacón, hasta botas de lluvia o el cómodo calzado con altísimas plataformas, parece que el espíritu gótico impregna los nuevos lanzamientos, como el Hardcrocs Platform Clog que lució West. Favoritos de otras celebridades como Justin Bieber o Elliot Page, quien llevó este mismo modelo en la presentación de la colección primavera/verano 2022, este diseño está agotado a pesar de tener un precio de $950. North West crocs Balenciaga Credit: Instagram Esta no es la única prenda de la marca que la primogénita de la empresaria ha presumido durante su estancia en la ciudad de La Luz. Una de las sudaderas con capucha con las que posó en París, cuesta $1.290. Desde luego, no es el precio medio de la ropa de una niña de 9 años. North West crocs Balenciaga Credit: Instagram Otra de las piezas con las que West nos sorprendió, además del look de colegiala con piercing a juego con su progenitora, fue una favorecedora chaqueta azul estilo bomber, que su padre Kanye West lució hace 14 años. Perteneciente a la fallida colección de Pastelle, una marca que West iba a lanzar cuando ocurrió el escándalo de los premios MTV con Taylor Swift y que finalmente abandonó para centrarse en su proyecto Yeezy. North West crocs Balenciaga Credit: Jacopo M. Raule/Getty Images For Balenciaga SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta claro que siendo la hija de un icono global de la moda, Nori sigue los pasos de su madre y sus tías para convertirse en una influencer. Eso sí, con su propio estilo, de momento, alejado del look Kardashian.

