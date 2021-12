¡Wow! Mira la colección de carteras costosas que tiene la hija de Kim Kardashian La pequeña heredó el gusto por la moda y los cosas caras de sus famosos papás. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que las hermanas Kardashian/Jenner están entre las mujeres más asediadas y ricas de Estados Unidos, y ellas mismas se han asegurado de no dejar ninguna duda de esto. Muy a menudo las vemos presumiendo sus lujosos carros, sus increíbles mansiones y por su puesto, sus clósets llenos de ropa y accesorios de diseñador. Sus hijos también están heredando el gusto por las cosas costosas y también el gusto por las redes sociales. Eso sí, ha sido North West, la hija mayor de Kim, quien se ha robado el corazón de todos por sus ocurrencias, la cuales hemos podido disfrutar gracias a las publicaciones de su mamá, y también a su popular cuenta de TikTok. Es ahí donde la niña de 8 años muestra su increíble personalidad. En esta cuenta, que ya cuenta con más de 3 millones de seguidores, la pequeña sube divertidos videos junto a su mamá y sus hermanos, y también detalles de su casa y su habitación. Ahora bien, uno de los videos que más ha causado sensación es en el que muestra su increíble colección de bolsos. "Estas son mis carteras", escribió West en la publicación, en la que se pueden apreciar costosas piezas de la diseñadora de carteras Judith Leiber, marca que también ama su mamá de la cual posee varios modelos, entre ellos un bolso en forma de carruaje que cuesta $5,695, al igual que otro en forma de un pedazo de pizza, que también cuesta más de $5,000. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN North West closet, coleccion de carteras Credit: TikTok En su colección, la cual tiene organizada en un clóset de carteras, también tiene bolsos de Dior, Louis Vuitton, Fendi y Balenciaga. La pequeña tiene una pequeña fortuna en carteras, y las que le faltan. Si hereda el gusto de su mamá y sus tías, estamos seguras de que esa colección se triplicará.

