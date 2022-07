¡Qué cool! Hija de Kim Kardashian luce chaqueta que su papá usó ¡hace 14 años! North West llegó al desfile de la Semana de la Moda en París de la mano de su madre y con la misma cazadora estilo universitario cuyo único modelo tiene un precio sorprendente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El estilo ecléctico de la hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West, North West, sigue dando de qué hablar y esta vez acaparó la atención en la Semana de la Moda en París, donde lució una antigua chaqueta que su padre usó hace 14 años. La niña de 9 años acompañó a su madre al evento vestida con una de las más icónicas cazadoras estilo tradicionacional universitario de color azul de la marca Pastelle, fundada por Ye en 2004, que nunca tuvo un lanzamiento oficial y cuyo único modelo se venció a principios del presente año a $10,000 en la tienda online de Justin Reed. North eligió la chaqueta para asistir al desfile de ropa masculina de Dior Homme y la combinó con un mini bolso Balenciaga de $1,950, unos zapatos de plataforma de la marca Crocs que tienen un valor de $950 y unas gafas de sol del mismo color de la chaqueta, según reportes del New York Post. Kanye West Kim Kardashian hija North West Paris Fashion Week Haute Couture Fall Winter 2022 2023 - Day Two Left: Credit: Getty Images / Jeff Kravitz/FilmMagic Right: Credit: Getty Images El rapero de 45 años usó la famosa pieza en los American Music Awards de 2008 y desde entonces ha sido considerado un objeto de colección. Mientras tanto, Kardashian optó por unos pantabotas de la marca Balenciaga en verde neón y una blusa ajustada con estampado de camuflaje. La empresaria complementó el look con su cabello rubio platinado y una cartera de color plateado. Más tarde ese mismo día, el dúo de madre e hija apareció con otro conjunto de atuendos que robaron miradas de los presentes. North usó los mismos zapatos con pantalones holgados negros y una chaqueta del mismo color, estilo oversized. Llevaba una camiseta de Balenciaga debajo, mientras que Kardashian lucía pantabotas negros de la misma casa de moda francesa. Kim Kardashian y North West Credit: Getty Images / Marc Piasecki ¿El estilo se hereda o se aprende? ¡El tiempo lo dirá!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Qué cool! Hija de Kim Kardashian luce chaqueta que su papá usó ¡hace 14 años!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.