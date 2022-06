Tienes que ver todo los productos de belleza que tiene la gran venta de aniversario de Nordstrom Los descuentos empezarán el 15 de julio y estarán disponibles hasta finales de mes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con el verano en pleno apogeo nada como hacerle una buena limpieza al clóset, regalar lo que ya no usas y llenarlo de cositas nuevas, perfectas para la temporada de calor y playa. Ahora bien, no solo el clóset se renueva, sino también nuestra rutina de belleza. El verano es la temporada perfecta para probar productos más ligeros y que protejan la piel. También para abastecernos de protectores solares y de algunos de los productos más populares de nuestras marcas favoritas. Eso sí, no queremos gastar mucho dinero comprando todo lo que queremos. Por suerte para nosotras y nuestros bolsillos, ya se acerca el momento de disfrutar de los increíbles descuentos que ofrece Nordstrom en su gran venta de aniversario en la que podeos encontrar no solo productos para usar durante el verano, sino todo el año. El gran evento estará ocurriendo desde el próximo 15 de julio hasta el 30 del mismo mes, y además de maquillaje, cremas para el cuidado de la piel , productos para el cabello y dispositivos para mejorar las arrugas y la flacidez, la tienda también tendrá una gran selección de ropa de diferentes marcas con descuentos muy llamativos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Venta de Nordstrom Credit: Cortesía venta de nordstrom Credit: Cortesía venta de Nordstrom Credit: Cortesía Venta de nordstrom Credit: Cortesía venta de Nordstrom Credit: Cortesía venta de Nordstrom Credit: Cortesía Venta de Nordstrom Credit: Cortesía En cuanto a belleza vas a poder encontrar sets especiales de cada marca que incluyen varios de sus productos más populares con hasta un 33% de descuento. Podrás encontrar productos de marcas como Charlotte Tilbury, YSL, Fresh, Nars, Mac Cosmetics, Clé de Peau, La Mer, Olaplex, Lacôme, Shiseido, Benefit y Hourglass, entre muchas otras. El especial también incluirá sets de perfumes, al igual que velas. Los descuentos los puedes encontrar tanto el website de la marca, como en las tiendas alrededor de Estados Unidos. Además, estarán teniendo diferentes actividades y regalos para los que se acerquen a algunos de los establecimientos. Lo mejor de todo es que empezando hoy 29 de junio puedes entrar a nordstrom.com a ver la selección de todos los productos que van a estar disponibles en el sale y puedes hacer una canasta con los productos que quieres comprar (wishlist) para que cuando llegue el 15 de julio ya tengas todo lo que quieres en un solo lugar. ¡Qué maravilla! Aquí te compartimos algunas de las cosas que nosotras vamos a comprar. ¿Qué se te antoja?

