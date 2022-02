¡Omg! Nordstrom tiene increíbles descuentos en algunas de las mejores marcas de belleza Marcas como Peter Thomas Roth, Estée Lauder y Lancome están incluidas en esta lista de descuentos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ya llegó el fin de semana largo y con él muchos descuentos en algunas de nuestras marcas de belleza favoritas. Y es que, cuando se trata de productos para el cuidado de la piel o maquillaje, siempre estamos puestas para comprar unas cuantas cositas más, sobre todo, si estas están en descuento. Además de tener un día extra para descansar, la celebración de Día de los presidentes en Estados Unidos también trae consigo tres días llenos de especiales en algunas de las tiendas departamentales más importantes. Uno de esos establecimientos es Nordstrom, que como cada año para esta fecha, tiene disponible una gran variedad de productos de belleza con descuentos increíbles. Lo mejor de todo es que puedes encontrar productos de prestigiosas marcas con Kate Somerville, MAC, Lancôme, Estée Lauder y Peter Thomas Roth, entre muchas otras. En este especial también vas a poder encontrar fragancias deliciosas que seguro vas a querer tener o regalar. Recuerda que estos descuentos solo estarán disponibles durante este fin de semana largo, así es que no lo pienses mucho ya a norstrom.com para que compres todo lo que necesitas para empezar la primavera con buen pie. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mascara, rimel, nordstrom Credit: Cortesía perfume, nordstrom Credit: Cortesía Kate Somerville, nordstrom Credit: Cortesía Labial, estee lauder, nordstrom Credit: Cortesía Si eres amante de la belleza como nosotras, estamos seguras de que cuando entres al portal de la tienda, te sentirás como niña en Disney.

