Nordstrom anunció que dejará de vender piezas hechas de piel de animales exóticos Será a partir de finales del 2021 que la tienda ya no ofrecerá este tipo de piezas Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde hace ya varios años, son muchas las marcas prestigiosas que han tomado la decisión de no usar pieles exóticas en sus creaciones. Incluso, mientras más pasa el tiempo, son muchos los que están tomando conciencia al crear sus productos de una manera que no solo sean libre de crueldad animal, sino que también respeten al medio ambiente. Por ejemplo, H&M tiene una línea permanente hecha completamente de materiales reciclados y diseñadores como Stella McCartney, Calvin Klein, Burberry, Versace y Chanel, entre otros, dejaron atrás la crueldad y han recurrido a otros materiales para reemplazar la piel de animales exóticos que por décadas usaron en sus piezas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora nos llega la noticia de que la cadena de tiendas Nordstrom ha decidido no vender más la ropa hacha de piel. La compañía anunció en sus redes sociales que a partir de finales del 2021 ya no tendrán ninguna marca que haga piezas usando piel de animales exóticos. “Como una tienda minorista de ropa que somos, estamos comprometidos a ofrecer el mejor servicio posible y la mejor mercancía a nuestros clientes. Cumplir con ese compromiso significa escuchar constantemente a nuestros clientes y mejorar los productos que ofrecemos para poder llenar sus expectativas”, dice el comunicando que publicaron. “Como parte de la evolución de nuestros productos, hemos estado con The Humane Society de los Estados Unidos y recientemente tomamos la decisión de dejar de ofrecer, tanto en las tiendas como en nuestro site, productos hechos con piel genuina o piel de animales exóticos. Hace mucho tiempo nuestras marcas de la casa no han usado ese tipo de materiales, así que extender esa póliza a todas las marcas que vendemos era el paso más lógico”. El mundo sigue cambiando y este es un paso importante para las organizaciones que luchan por los derechos de los animales. Ahora solo queda esperar que otras grandes cadenas de tiendas le sigan los pasos a Nordstrom.

