No vas a creer por qué Kylie Jenner renta una habitación extra cuando está de viaje

Cuando eres miembro de la familia Kardashian/Jenner todo absolutamente todo es extravagante. Y es que las chicas han sabido cómo sacarle ventaja a sus figuras y a uno que otro talento, y han acumulado una fortuna incalculable. Por lo tanto, se pueden dar los gustos más inimaginables como siempre tener espectaculares arreglos florales en cada rincón de sus mansiones, volar en los aviones privados más modernos y vacacionar en las islas privadas más caras. Ese dinero también les da la libertad de, por ejemplo, apartar una habitación de hotel solo para su ropa y maquillaje. ¡Omg qué buena vida!

Esa es la realidad de Kylie Jenner, la más joven de la familia y también una de las más ricas. Resulta que la joven hizo un video donde muestra su rutina de maquillaje mientras está de gira con su pareja y además de mostrar los productos que usa cuando no está en casa también habló un poco acerca de la dinámica de su pequeña familia mientras están de viaje.

“Travis y yo tenemos nuestra habitación y yo siempre rento otra habitación para mi ropa y mi maquillaje, y también para Stormi para que así ella pueda jugar libremente y tenga más espacio”, dice la joven empresaria en el video que subió a su canal de Youtube. “Empaco mis looks antes de irme [de viaje] y al llegar los cuelgo por looks y así es más fácil y no tengo que pensar mucho [lo que me voy a poner”.

Durante el video, Jenner le muestra a sus seguidores el atuendo que tenía planeado usar ese día en la ciudad de Nueva York, donde se encontraba acompañando a su pareja.

Además de mostrar un poco de la habitación exclusivamente de su ropa y maquillaje, en el video también aparece la pequeña hija de la pareja, quien al parecer acababa de despertarse.

Sin duda, los gustos que tienen algunas famosas son realmente fuera de serie. Pero claro, como dijimos al principio, cuando formas parte de una de las familias más famosas y poderosas de Estados Unidos, cualquier lujo, por más grande que sea, es algo muy normal. ¿Qué te parece?