No vas a creer lo que de ahora en adelante vas a poder comprar en Walmart.com Esto sí que es una verdadera sorpresa Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Todos sabemos que Walmart es una de las tiendas departamentales más populares del país y todo gracias a los increíbles precios que tiene en toda su mercancía, que incluye comida, ropa, decoración para el hogar y muchas cosas más. Por eso muchas familias compran todo lo que necesitan en algunas de sus sucursales. Y es que la verdad es muy conveniente poder encontrar todo lo que se necesita en un solo lugar, sobretodo cuando lo encuentras a un excelente precio. Es cierto que puedes encontrar casi todo en Walmart, pero nunca se nos hubiéramos imaginado que la compañía haría esta unión tan inesperada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hablamos de la colaboración que la tienda acaba de hacer con ThredUp, una tienda virtual que compra y vende ropa, zapatos y accesorios de segunda de mano de tiendas como Old Navy, The Limited, y J Crew, al igual que de diseñadores como Isabel Maral, Rebecca Taylor, Vera Wang, Diane Von Furstenberg y Tibi, entre muchos otros. Gracias a esto, de ahora en adelante los clientes de Walmart van a encontrar en el site muchos de los artículos que ofrece ThredUp a los mismos increíbles precios. Lo mejor de todo es que si compras $35 el envío te sale gratis y si quieres devolver algunos de los artículos que ordenes, los puedes devolver en cualquiera de las sucursales de la tienda.

