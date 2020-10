No vas a creer cómo Maluma y JLo vieron el desfile de Balmain en París Se ha visto de todo en los desfiles que se están llevando a cabo en el marco de la Semana de la moda de París Por Monika Escobar Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las reglas del juego cambiaron en tiempos de pandemia y hasta las casas de moda más importantes tuvieron que ingeniárselas y buscar una manera más creativa de presentar sus colecciones en el marco de la Semana de la moda de París, algo que de alguna manera le ha devuelto un poco de normalidad a muchos, en especial a los diseñadores y a los amantes de la moda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por ejemplo, Moschino le sacó partido a esta nueva normalidad presentando su nueva colección de primavera/verano 2021 de una manera tan creativa, que dejó a muchos fascinados. Jeremy Scott director creativo de la marca decidió cambiar a las modelos y a los asistentes por marionetas que lucían la réplica exacta de cada una de las 40 piezas de su nueva propuesta, en la que resaltaron las plumas, los corsés, el dorado y los brocados. La misma Anna Wintour acompañada de otros invitados especiales como Anna Dello Russo, e incluso el mismo Scott, también estaban representados en estas miniaturas figuras. Otra marca que siempre marca tendencia es DIOR. En su nueva colección, la directora creativa Maria Grazia Chiuri le rindió un homenaje a la reconocida artista italiana Lucia Marucci, pionera en el vanguardismo, arte collage y poesía visual, retomando de ella sus obras más representativas. Con los 50 looks nos llevó por estilos tan marcados como el bohemio y la tendencia utilitaria. En esta colección Ready to wear primavera/verano 2021 vimos pantalones cortos, vestidos maxi, croptops y originales estampados. “Tuvimos que abordar esta colección con una idea más de diseño. Vivimos de una manera diferente y nos quedamos más en casa dentro de nuestra intimidad. Nuestra ropa tiene que reflejar este nuevo estilo de vida " aseguró Chiuri. Uno de los desfiles que dejó a más de uno boquiabierto, fue el de Balmain. Y es que como de costumbre, la marca presentó una colección de ensueño, repleta de diseños vanguardistas y llenos de drama. En esta nueva propuesta del diseñador reinó el verde y el rosado neón, al igual que el plateado, el blanco y el negro, al igual que llamativas y sensuales piezas forradas con cristales de Swarovski. Pero sin duda, lo mejor de todo fueron los asistentes de lujo que tuvo el desfile. Aunque algunos invitados tuvieron el privilegio de ver la pasarela en el mismo establecimiento, muchos otros como Jennifer López, Maluma, Kris Jenner, Cindy Crawford y Usher la disfrutaron desde la comodidad de su hogar. Eso sí, para el deleite de los presentes y de los miles de cibernautas que la pudieron en sus computadores y gracias a pantallas que ocupaban asientos, todos pudieron ver a dichas celebridades luciendo increíbles mientras veían el show. Sin duda, uno de los desfiles más memorables.

