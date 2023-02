Niurka Marcos da detalles de la cirugía estética que rejuveneció sus partes íntimas Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Niurka Marcos cirugías estéticas Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images La artista mexicana habló sin pudor con Yordi Rosado de esa intervención y de otras operaciones estéticas a las que se ha sometido a lo largo de su carrera para retocar su físico. Empezar galería La verdad por delante Niurka Marcos cirugías estéticas Credit: Instagram A sus 55 años, la actriz mexicana habla orgullosa de sus patas de gallo y su "pellejo" en el cuello, pero como le dijo al comunicador mexicano Yordi Rosado en su canal de Youtube, se siente "privilegiada de poder reparar solo lo que yo elija". 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Secreto íntimo Niurka Marcos cirugías estéticas Credit: Medios y Media/Getty Images A la pregunta de si se realizó alguna operación estética, la intérprete contestó que se había operado sus partes íntimas. "La chochita porque se puso bien fea", pero no se ha realizado un rejuvenecimiento vaginal. "Tantos años dándole fuerte para que a estas alturas regrese para atrás, no", sino una labioplastia pasando por quirófano. "Me estiré el 'rostro' y quedó como de quinceañera", explicó refiriéndose a sus labios vaginales. Aunque se realizó la intervención hace unos 9 años, Marcos asegura que sigue como nueva. 2 de 8 Ver Todo Otras operaciones Niurka Marcos cirugías estéticas Credit: Eyepix/NurPhoto via Getty Images Además de la labioplastia, la artista reconoció que se ha operado los pechos en varias ocasiones. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Aumento de senos Niurka Marcos cirugías estéticas Credit: Mezcalent La primera fue bien joven, porque debido a su formación como artista circense y realizar mucho ejercicio físico, apenas tenía pecho. "Las teticas. Primero me puse para tener porque no tenía. Tenía dos huevos, pero fritos", explicó. 4 de 8 Ver Todo El espectáculo Niurka Marcos cirugías estéticas Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images La segunda vez que se aumentó el pecho lo hizo por razones profesionales. "Después me puse para… llegué a la farándula para presumir el escote". 5 de 8 Ver Todo Mujer presumida Niurka Marcos cirugías estéticas Credit: Instagram Aún pasó por el bisturí una tercera vez, ya para aumentar su talla por pura coquetería. "Después para putear, para hacerme más evidente", admitió entre risas. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Amor por el bronceado Niurka Marcos cirugías estéticas Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images La estrella mexicana tiene su residencia en Mérida donde el clima caluroso le permite disfrutar del sol y lucir poca ropa. "Yo vivo encuerada porque vivo en Mérida y hace calor. Me pongo mi bikini de hilo dental. No me pongo playeras ni nada, no me gusta que se me marque el sol", compartió. 7 de 8 Ver Todo Esencia sexy Niurka Marcos cirugías estéticas Credit: Instagram La actriz también declaró que nunca leva ropa interior salvo si es para mostrarla. "No uso calzones ni brasier. Nada más cuando los voy a enseñar. Son muy lindos, ¿para que te lo pones si no lo vas a enseñar? Los pantalones me gustan a la cadera, me pongo el calzón de brillos para que se vea". Y como Marilyn, tampoco usa pijama. "Duermo desnuda. Me molesta la ropa interior porque me daña la cola, la tela se agarra... y me molesta". 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Niurka Marcos da detalles de la cirugía estética que rejuveneció sus partes íntimas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.