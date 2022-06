Ninel Conde paraliza las redes con el video más sensual que ha publicado ¡Wow! La cantante mexicana dejó a todos boquiabiertos al mostrarse como nunca antes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que Ninel Conde goza de una de las figuras más increíbles y envidiadas del mundo del espectáculo y eso ella lo sabe muy bien porque pierde oportunidad de posar con atuendos supersexy. Eso sí, ese cuerpazo la artista no lo obtuvo de la noche a la mañana, sino a base de un constante esfuerzo que incluye una rutina de ejercicios y una alimentación saludable. Ese esfuerzo se nota a leguas, en especial cuando Conde lleva diminutos trajes de baños como el que usó recientemente. La cantante mexicana paralizó las redes con un video que publicó en su cuenta de Instagram en el que aparece con un sensual traje de baño color bronce con atrevidos cutouts y el trasero completamente al descubierto. "Si no hablan mal de ti deberías preocuparte. La envidia es el homenaje que la mediocridad le brinda al éxito", escribió la artista junto a la publicación. "No le des gusto a quienes desearían verte sufrir. Se feliz, y si les molesta, se todavía más feliz. En medio de cualquier circunstancia siempre puedes encontrar motivos para agradecer y disfrutar tus bendiciones". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el video, Conde aparece en un yate, en lo que parece ser la ciudad de Miami, haciendo sensuales movimientos y mostrando sus atractivas curvas y subiéndole la temperatura a sus más de 5 millones de seguidores. No cabe duda de que la artista tiene uno de los cuerpos más envidiables. ¡Wow!

