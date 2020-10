Close

Vestidos de novia que le quedarían espectaculares a Ninel Conde La cantante se comprometió hace unas semanas con el empresario Larry Ramos Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A través de los Ninel Conde nos ha demostrado que ama mostrar sus curvas y que no teme llevar piezas supersexy y reveladoras. Y es que, con semejante figura, la cantante se puede dar el lujo de ponerse lo que sea, en especial esos atuendos que ceñidos y con reveladores transparencias. Por eso, cuando nos enteramos de que, en este miércoles 28 de octubre, podría estar celebrando su boda con Larry Ramos, con quien se comprometió hace unas semanas durante unas fabulosas vacaciones por Turquía, nos dimos a la tarea de buscar algunas opciones de vestidos de novia que pensamos le quedarían estupendos a Conde. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo que se rumora es que la cantante se estaría casando por lo civil con su prometido, muy a pesar de todos los chismes en que este está envuelto y de la pelea que ella tiene con el Giovanni Medina quien supuestamente no la deja ver a su hijo. Al parecer sería una boda íntima y muy sencilla, pero conociendo a la artista, estamos seguras de que se va a esmerar a la hora de elegir su traje de novia. Image zoom Credit: Cortesía de Ninel Conde Y como no sabemos si vamos a tener la dicha de ver fotos o videos de este día tan especial para la pareja, o incluso no sabemos a ciencia cierta si este evento realmente se llevará a cabo este miércoles, nos dimos a la tarea de buscar algunas opciones de vestidos de novia que estamos seguras, le quedarían espectaculares a Conde. Image zoom Credit: Cortesía Ciara sequin kimono sleeve wedding dress, de Asos Edition Image zoom Credit: Cortesía Nicole + Felicia Couture Image zoom Credit: Cortesía Halter neck, mermaid wedding dress in embroidered tulle, de Jodie Image zoom Credit: Cortesía Sleeveless V-neckline Sparkle Tulle Mermaid Wedding Dress, de Sottero & Midgley Image zoom Credit: Cortesía Wedding dress with V-neck and mermaid silhouette, de Pronovias Image zoom Sleeveless Crepe Mermaid Wedding Dress, de Pronovias Eso sí, nos aseguramos de que los vestidos tuvieran ceñidas siluetas, detalles de encaje, y por supuesto, pronunciados escotes. Cuando se trata de Ninel Conde, las opciones deben ser lo suficientemente llamativas. ¿Qué te parecen los vestidos que encontramos? ¿Cuál te gusta para la cantante?

