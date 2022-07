Estas imágenes demuestran que Ninel Conde usa los trajes de baño más sexy La cantante mexicana de 45 años tiene una de las mejores figuras del mundo del espectáculo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es secreto que Ninel Conde goza de una de las mejores figuras del mundo del espectáculo, y también de una de las más envidiadas. Y es que la cantante mexicana no escatima esfuerzos para mantener su increíble cuerpazo. Constantemente la vemos compartiendo sus diferentes rutinas de ejercicios, al igual que algunos consejos que pone en práctica a la hora de alimentarse. "Soy muy disciplinada. No tomo, no fumo y trato de desintoxicar mi cuerpo con jugos orgánicos y alimentos que me cocinan", nos contó hace un tiempo la artista de 45 años. "De vez en cuando sí me porto mal pero lo importante no es hacerlo, sino saber retomar el camino y continuar una disciplina" Es esa disciplina la que la ha llevado a tener un abdomen de acero y piernas y brazos superdefinidos. Es por eso que Conde no pierde oportunidad de presumir su cuerpazo no solo con sensuales atuendos, sino también con diminutos trajes de baño que dejan a más de uno sin aliento. De hecho, la artista mexicana no tiene pena alguna para mostrar sus atributos y sin miedo a equivocarnos podemos decir que es la famosa que usa los trajes de baño más sensuales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ninel Conde en bikini Credit: Instagram Ninel Conde en bikini Credit: Instagram Ninel Conde en bikini Credit: Instagram Ninel Conde en bikini Credit: Instagram Ninel Conde en bikini Credit: Instagram Ninel Conde en bikini Credit: Instagram Si no lo crees, estas imágenes te van a convencer, y no solo a creer lo que te decimos, sino también a pensarlo dos veces antes de comerte esa hamburguesa o ese postre, y seguramente también te van a inspirar a hacer ejercicios. Mientras eso sucede, deleitate con estas espectaculares imágenes de la cantante.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Estas imágenes demuestran que Ninel Conde usa los trajes de baño más sexy

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.