¡Omg! Tienes que ver cómo le quedó la piel a Ninel Conde después de un potente tratamiento facial La cantante le dio las gracias a su doctor por dejarle la piel tan increíble. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que Ninel Conde goza de una de las figuras más increíbles y envidiadas del mundo del espectáculo y ella lo sabe muy bien porque no pasa un día sin que pose supersexy para sus seguidores en las redes sociales. Eso sí, ese cuerpazo la artista no lo obtuvo de la noche a la mañana, sino a base de un constante esfuerzo que incluye una rutina de ejercicios y una alimentación saludable. Eso sí, la artista tampoco descuida su piel y no escatima en gastos ni cuidados para mantenerla luciendo como porcelana. En muchas ocasiones la artista ha compartido sus secretos de belleza, incluyendo las cremas y herramientas que usa para mantener en óptimas condiciones su figura y su piel. Ahora Conde compartió con sus seguidores el nuevo tratamiento que le hizo tan bien a su rostro, que hasta subió algunos videos sin filtro. "Paso a ensenarles la piel como me la dejó el doctor Simon, sin filtro. Miren nada mas, el poro completamente cerrado, el color de la piel unificado", dijo la cantante en unos videos que subió a sus historias de Instagram. "Es lo máximo, lo máximo. El doctor Simon se lo recomiendo muchísimo, este tratamiento es [el] coolaser". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En los videos se puede apreciar que la piel de conde luce muy radiante, más pareja y con un glow increíble. De hecho, la cantante se ve más fresca y juvenil, y la piel como la de una adolescente. Ninel Conde, tratamiento para la piel, laser para la piel Credit: Instagram/Ninel Conde Ninel Conde, tratamiento para la piel, laser para la piel Credit: Instagram/Ninel Conde Ninel Conde, tratamiento para la piel, laser para la piel Credit: Instagram/Ninel Conde Este es un tratamiento para rejuvenecer la piel mediante un tratamiento con láser. Este penetra en las capas más profunda de la piel, regenerándola y dejándola más tersa y joven. También es excelente para tratar manchas de acné, para las estrías y arrugas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Omg! Tienes que ver cómo le quedó la piel a Ninel Conde después de un potente tratamiento facial

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.